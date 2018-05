Bonjour,

Vous souhaitez savoir si la ville d'Utrecht (Pays-Bas) est en train de bâtir une statue symbolisant la chute du « mâle blanc ». Sur Twitter, on retrouve également mention d'une telle construction, mentionnée ici par le compte identitaire @DefendEuropa. Selon @DefendEuropa, les panneaux pris en photo «font la promotion d'une statue d'un homme blanc chutant et accompagné des mots “Sic transit gloria mundi” (Ainsi passe la gloire du monde) ».

Spotted in Utrecht, the Netherlands, advertising a statue of a fallen White man along with the words “Sic transit gloria mundi” (Thus passes the glory of the world).



The project is celebrating the Western man falling from his pedestal and the eradication of Western culture. pic.twitter.com/d6iBjtKjrI