Bonjour,

Votre question était initialement posée de la sorte: «Je vois passer pas mal de témoignages sur Twitter concernant des gardes à vue prolongées ainsi que des histoires de parents non-prévenus. Que s'est-il passé au lycée Arago ?»

Mardi 22 mai se tenaient des manifestations de la fonction publique un peu partout en France. Dans la capitale, le tracé prévoyait que le cortège, parti de la place de la République, termine sa marche place de la Nation, dans le XIIe arrondissement, où se situe le lycée Arago. Selon le communiqué de la préfecture de police publié à la fin de l'événement, 15 000 personnes ont manifesté. La préfecture de police ajoute :

Contactée par CheckNews, la préfecture de police fait le récit suivant de son intervention à Arago:

La manifestation se termine vers 18h30. Environ 45 minutes plus tard, la proviseure du lycée nous a demandé d'intervenir parce que l'établissement était occupé. Elle dit avoir constaté des dégradations. Toutes les personnes présentes dans le lycée à notre arrivée sont interpellées et placées en garde à vue.

Motif ? L'article 431-22 du code pénal, qui dispose que:

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Contactée par CheckNews, l'administration du lycée Arago a refusé de répondre à nos questions. Selon les témoignages relayés en ligne, les occupants du lycée prévoyaient la tenue d'une AG.

Bilan de l'intervention policière dans l'établissement, le 22 mai: 102 interpellations. Le total grimpe à 128 si l'on prend en compte les personnes interpellées durant la manifestation.

Contacté par CheckNews, le parquet de Paris dresse le bilan, jeudi matin:

Parmi les 128 gardes à vue [dont 102 du lycée Arago], 40 concernent des mineurs. L'un a vu sa garde à vue levée hier dans la journée ; 5 ont vu leur garde à vue prolongée [et sont donc toujours dans des commissariats] ; 1 mineur s'est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire [il passera plus tard devant un juge] ; 33 mineurs sont déjà déférés devant le juge ce matin. [Il y a eu en fait 27 défèrement, comme s'est par la suite corrigé le parquet ; voir la mise-à-jour à la fin de cet article]

Le problème ? Mercredi 23, des parents d'élèves se réunissent place de la Nation. Plusieurs affirment être toujours sans nouvelle de leurs enfants, selon les témoignages relayés en ligne par des personnes présentes, comme l'enseignante-chercheuse Laurence De Cock, ou la secrétaire nationale du parti de gauche Corinne Morel Darleux. L'association de parents d'élèves FCPE a publié, jeudi matin, un communiqué de soutien aux lycéens comparaissant dans la matinée devant les juges. La FCPE évoque «une soixantaine de lycéens» interpellés et déplore les difficultés pour les parents d'élèves d'obtenir des informations sur la localisation de leurs enfants.

«Dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé» du placement en garde à vue d'un mineur, il est légalement obligatoire pour l'officier de police judiciaire d'«informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur», selon une ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante.

Si l'information des parents a pris du temps, c'est, selon la préfecture, à cause du nombre d'interpellés, qui a suscité des «délais logistiques». C'est ce qu'explique la préfecture de police à CheckNews:

Il faut prendre les identités, mais tout le monde n'a pas sa carte d'identité, dresser les procès-verbaux, répartir les gardés à vue dans les commissariats de Paris en fonction des places disponibles, veiller à bien séparer les majeurs et les mineurs, les hommes et les femmes...

Reste à savoir si ces éléments suffisent à justifier les délais et les problèmes d'information aux parents. La préfecture précise qu'il appartient au parquet, à la lecture de la procédure, de décider si tout a été fait selon les règles.

Fabien Leboucq

Mise à jour à la suite des nouveaux éléments apportés par le parquet, à 13h40:

Sur les 40 déférés majeurs, 11 vont faire l'objet d'une convocation par procès-verbal avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire et 29 vont être présentés à un délégué du procureur pour rappel à la loi.

Concernant les mineurs : toutes les gardes à vue ont désormais été levées. En définitive et contrairement au chiffre indiqué par erreur précédement, 27 mineurs (et non 33) ont été déférés. Sur ces 27 mineurs, 14 vont être présentés à un juge des enfants aux fins de mise en examen et 13 vont être présentés à un magistrat du parquet ou un délégué du procureur (pour rappel à la loi ou mesure de réparation pénale).

Pour les [13] autres (non déférés), 4 se sont vu notifier une convocation devant le juge des enfants et 7 se sont vus notifier une convocation devant le délégué du procureur. Une procédure a été classée et 1 mineur sera reconvoqué ultérieurement.