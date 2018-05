Bonjour,

Nous avons reformulé votre question. Voici l'originale : «Bonjour ! Que pensez vous de ça ? https://twitter.com/elonmusk/status/999367582271422464»

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) 23 mai 2018

Vous faites un lien vers un tweet du PDG de Tesla, Elon Musk, où il indique : «Je vais créer un site où le public pourra noter le degré de vérité de n’importe quel article et suivre au fil du temps le score de crédibilité de tout journaliste, rédacteur en chef ou média. Je pense l’appeler Pravda», du nom du journal officiel du parti communiste en URSS. En réponse à ce premier tweet, publié mercredi 23 mai 2018 à 21h, le milliardaire poursuit : «Même si une partie du public ne s’intéressera pas au score de crédibilité, les journalistes, leurs chefs et les médias s’y intéresseront. C’est la façon dont ils se définissent eux-mêmes.» Il publie ensuite un sondage Twitter (légèrement orienté) : «Créer un site de notation de la crédibilité des médias (qui permettrait aussi de signaler les robots de propagande) : Oui, ce serait une bonne chose / Non, les média sont supers». Et pour le moment, les abonnés d'Elon Musk soutiennent très majoritairement son «projet».

Pourquoi ce patron d’entreprises dans les domaines du transport, de l’énergie ou du paiement en ligne, s’intéresse-t-il subitement aux liens entre médias et lecteurs ? Selon CNN, «les ruminations de Musk contre les médias surviennent après une couverture médiatique négative de Tesla» notamment centrée sur le fait que l’entreprise n’aurait «pas rempli ses objectifs de production de sa Model 3, a perdu des hauts dirigeants et est en conflit avec le gouvernement à propos d’une enquête sur l’accident d’une voiture autonome». Quelques heures avant de présenter son projet “Pravda”, Elon Musk fustigeait par ailleurs une enquête de l’organisation de journalisme d’investigation Reveal qui pointait du doigt des manquements en termes de sécurités des usines Tesla. Il assumait dans le même souffle la proximité de ses arguments avec ceux de Donald Trump : «À chaque fois que quelqu’un critique les médias, les médias hurlent “Vous êtes comme Trump !” Mais pourquoi vous croyez qu’il a été élu ? Parce que personne ne vous croit plus. Vous avez perdu votre crédibilité il y a bien longtemps.» Un tweet immédiatement repris... par le fils de Donald Trump.



Reste à savoir si le projet du patron de Tesla, habitué des grandes annonces pas toujours suivies d'effets, est sérieux. Comme l’a noté le journaliste de The Economist Mark Harris, le milliardaire ne fait pas que plaisanter : la société Pravda Corp a été enregistrée en octobre 2017 au nom de Jared Brichall, qui est par ailleurs le dirigeant de plusieurs entreprises détenues par Elon Musk. Le projet est également suffisament pris au sérieux pour qu'une une ONG comme Free Press, qui défend une presse libre et indépendante, se saisisse du sujet : «La dernière chose dont nous avons besoin est d'un énième mec riche et puissant qui fait taire les journalistes qui ne sont pas d'accord avec lui. L'idée derrière les actions de Musk est que tous les médias seraient indignes de confiance. C'est honteux de diffuser un tel message», regrette ainsi Timothy Karr, l'un des responsables de l'ONG.

L'idée d'Elon Musk fait écho à une annonce récente du patron de Facebook Mark Zuckerberg. Début mai, il a confirmé que son entreprise commençait à utiliser des notes d'utilisateurs pour classer les médias en termes de fiabilité. Les sites les mieux notés seraient ainsi favorisés par l'outil News Feed de Facebook, alors que les moins bien notés seraient écartés.

Bien cordialement,

Vincent Coquaz

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.