Votre question a été raccourcie. La voici en intégralité : «Bonjour, le ministre de l’Économie a récemment déclaré que les aides sociales représentaient 50% des dépenses publiques, et vous lui avez donné tort en prouvant que c’était 11%. Ma question porte sur les aides aux entreprises. Un article du Monde indique que le ministre de l’Action et des comptes publics souhaite, dans le cadre du futur projet de loi Pacte, s’attaquer à ces aides qui, selon lui, représentent 140 milliards d’euros, c’est-à-dire quasiment autant que les aides sociales. Est-ce vrai ?»

Gérarld Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a effectivement affimé, mercredi sur BFMTV, que les aides aux entreprises représentaient "140 milliards d'euros chaque année". Avant de déclarer qu'il souhaitait les réduire de 5 milliards. Ce chiffre de 140 milliards constitue une estimation réaliste. L'un des derniers rapports sur le sujet, réalisé en 2013 par Jean-Jacques Queyranne, ancien président de la région Rhône-Alpes, recensait "110 milliards d'euros de dépenses publiques (budgétaires et fiscales) [pouvant] être considérées, dans un sens très large, comme étant des interventions en faveur des acteurs économiques". Ces aides peuvent prendre la forme d'exonérations de cotisations sociales, de taux de TVA réduits, de crédits d'impôts ou encore d'aides à la création ou à l'implantation d'entreprises, venant grever les finances de l'Etat et des collectivités locales. Depuis ce rapport, le Pacte de responsabilité et le Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), adoptés sous François Hollande pour un montant total de 40 milliards d'euros par an, sont venus s'ajouter à ce montant de 110 milliards, qui peut donc logiquement être réévalué à 150 milliards. Soit un ordre de grandeur équivalent à celui évoqué par Gérald Darmanin.

Concernant la comparaison avec les aides sociales, le montant des aides aux entreprises s'approche effectivement du montant des aides sociales (138 milliards) que nous citions dans une réponse précédente. En considérant les aides sociales comme les aides versées «sans condition de contribution».

