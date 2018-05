Bonjour,

Votre question a été raccourcie. La voici en intégralité : «Dans l'émission "Cash Investigation" consacrée au présumé financement Libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, l'un des interviewés fait savoir au journaliste de France 2 qu'il est "dangereux" pour les Libyens mais aussi les Français de continuer à enquêter sur cette affaire. Est-ce vraiment le cas ? Y a-t-il pour ces journalistes des pressions ou des menaces. Les témoins sont-ils également en danger ?»

Vous faites référence aux propos tenus par Taher Dahech, ancien gardien du régime de Kadhafi, diffusés hier soir sur France 2 (ici à la 43ème minute). L’ancien militaire assure avoir rempli lui-même une valise de 10 millions d’euros à destination d’intermédiaires français dans le cadre de la campagne présidentielle et avoir filmé tout le processus de transfert d’argent. «Je sais que la vérité est importante, mais n’oublie pas l’entourage de Sarkozy», lance Taher Dahech à la fin de l’entretien. L’auteur du documentaire, le journaliste français Nicolas Vescovacci, qui lui demandait les preuves, le relance : «Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c’est dangereux de parler de ce sujet ?». «Oui. Je sais bien, même pour vous, c’est très dangereux», conclut Taher Dahech.

Interrogé sur Europe 1 sur ces propos la veille de la diffusion du documentaire, Nicolas Vescovacci assure n’avoir été l’objet «d’absolument aucune» menace. «Aucune pression, j’allais dire physique. À part des petits coups de pression politiques qui sont de bonne guerre, nous n’avons jamais eu la moindre pression», détaille-t-il.

Contacté par CheckNews, le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, qui enquête depuis 2011 sur le dossier avec son collègue Karl Laske, va dans le même sens : «On a pris des précautions au niveau de la surveillance, a fortiori quand le Président en question était encore aux affaires. Et on a parfois été surpris de la violence des attaques sur le plan judiciaire ou médiatique. Mais aucune menace physique, jamais. Sauf au tout début : j’ai été menacé de mort par un proche de Ziad Takkiedine.» Fin 2011, Mediapart révélait en effet les SMS d’un certain Pierre Sellier, proche de l’homme d’affaires franco-libanais qui a déclaré depuis avoir transporté des valises d’argent liquide pour le compte de Nicolas Sarkozy. Dans ces messages, Pierre Sellier s'en prenait aux journalistes de Mediapart : «Ecoute-moi. Je suis un tueur. Je suis un tueur du service Action, tu le sais cela. Arfi, je vais le dézinguer. Lui raser la barbe et toutes ses couilles. Edwy Plenel, la moustache. Je lui rase la moustache. Je l'encule. Je suis cent fois plus intelligent que toi. J'ai rien contre toi, tu écris ce que tu veux. Tu peux me diffamer. Je m'en tape. Toi, Karl Laske, j'ai rien contre toi. Par contre, Arfi, je vais le massacrer, l'enculer. Je vais le défoncer. Enculé, enculé. Tu comprends ? Je vais le tuer. Service Action. Trois balles dans la tête. Enculé.»

Au delà du cas des journalistes, Fabrice Arfi estime qu’un «parfum de mort rôde autour du dossier» en ce qui concerne les témoins. «Il y a une épidémie de gens qui ne sont plus là pour témoigner. La première disparation est celle de Choukri Ghanem, l’ancien ministre du pétrole libyen. En 2007 il consignait dans un carnet des versements à la campagne de Nicolas Sarkozy. C’est une pièce capitale du dossier, qui a été authentifiée, puisqu’elle brise l’argument de l’ancien Président selon lequel l’histoire du financement libyen serait une construction du régime de Kadhafi qui date de l’intervention française en 2011» détaille le journaliste. Sa mort en avril 2012, officiellement due à une chute dans le Danube causée par une crise cardiaque selon les autorités autrichiennes, a été qualifiée de «hautement suspecte» par des responsables diplomatiques américains, comme le rappelait Mediapart. La seconde disparition est celle de Mohamed Albichari, fils d’un ancien dignitaire libyen qui disait être en mesure d’obtenir «tous les enregistrements de Kadhafi de 1991 à 2011», comme le racontent les deux journalistes de Mediapart dans leur livre Avec les compliments du guide. Mort en avril 2012, «la famille a conclu à une crise cardiaque consécutive au diabète dont il souffrait. […] Aucune autopsie n’a été faite.»

L’ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Bachir Saleh, a par ailleurs été grièvement blessé lors d’un attentat le 23 février 2018, à Johannesburg. Lors d’un entretien diffusé hier soir par Cash Investigation, il a confirmé pour la première fois des versements opérés par l'ex-chef du renseignement Abdallah Senoussi vers la campagne Sarkozy en 2007. Enfin, selon Fabrice Arfi, la mort même de l’ancien dictateur libyen reste «un mystère en soi» et participe également à ce «parfum de mort qui rôde autour du dossier».

