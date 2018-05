Bonjour,

Dès mardi soir, plusieurs lycéens ont découvert un «non» devant quelques unes de leurs demandes d’inscription à la fac. Une réponse que d'aucuns ont jugé en contradiction avec les engagements du ministère. Dans une interview parue dans Libé, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal déclarait : «Je rappelle encore une fois qu’aucun candidat à l’université ne recevra un «non». Il aura un «oui» ou un «oui si» [à condition de suivre un module d’accompagnement]». C’était le 18 mars. Un mois plus tard, elle persistait. Toujours dans Libé, le 16 avril: «Je le redis : aucune université ne peut répondre «non» à un bachelier. C’est la loi.»

Alors comment expliquer aujourd’hui que des élèves se retrouvent avec des «non» en face de leur demande de à la fac? «Il y a beaucoup de fakenews qui circulent, répond le cabinet de la ministre ce mercredi. Le seul cas de figure où un “non” est possible, ce sont pour les licences sélectives, qui existent depuis des années.» C’est-à-dire? Dans les faits, les universités, avec l’aval du recteur, ont la possibilité d’ouvrir des filières officiellement sélectives, souvent des doubles licences, où le recrutement se fait sur dossier, avec un nombre très limité d’élèves comme pour les classes prépa, les BTS ou les DUT.

Le ministère indique qu’il existe aujourd’hui 288 filières sélectives dans les universités publiques françaises, dont 117 en Ile-de-France. Soit 13% de l’ensemble des licences existantes. «C’est moins qu’en 2017, où on en comptait 311», tient à préciser le cabinet de Frédérique Vidal, qui ne comprend pas cet emballement aujourd’hui. «Cela fait des années que cela existe, chaque année des candidats demandent ces licences sélectives et sont refusés, cela n’a jamais provoqué de telles rumeurs!». L’entourage de la ministre maintient que tous les candidats ont systématiquement été informés que ces filières étaient sélectives au moment de leur inscription dans Parcoursup. «C'est dans l’onglet “contexte et chiffre” (tout à droite, ndlr). Il fallait cocher une case pour manifester qu’il avait lu toutes les informations de la formation».

