Plusieurs articles signalés sur Facebook (1) affirment sans conditionnel que «l'Etat français va remplacer deux jours fériés pour deux jours fériés musulmans et juifs». C'est faux.

L'information circule depuis février 2017, suite à une proposition de la fondation Terra Nova. Dans un rapport publié le 22 février 2017 sur «l'émancipation de l'Islam de France», le think tank proche du PS préconisait de supprimer les lundi de Pâques et de Pentecôte, jours fériés chrétiens, pour les remplacer par l'Aïd-el-Kébir et Kippour, un jour férié musulman pour le premier et juif pour le second. Voici ce qui est écrit dans le rapport:

Sur les 11 jours fériés officiels, 4 sont liés à des fêtes chrétiennes ou catholiques (ascension, lundi de pentecôte, assomption de la Vierge, Noël), deux sont des lundis chômés qui suivent des fêtes religieuses chrétiennes (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte), aucun ne concerne les fêtes solennelles des autres religions. Nous sommes donc dans une situation d'une République laïque qui garde des traces de l'organisation catholique des temps collectifs, sans que ces grands moments ne correspondent, pour la majorité des Français, à des fêtes religieuses.

(...)

Pour que les confessions soient davantage traitées à égalité, il convient d'intégrer désormais au moins deux nouvelles dates importantes, le Kippour et l'Aïd-el-kébir, dans le compte des jours fériés, en supprimant les deux lundis qui ne correspondent à aucune solennité particulière. Les fidèles d'une religion doivent pouvoir célébrer au moins la principale de leurs fêtes religieuses, sans avoir à justifier d'une absence à l'école ou vis-à-vis de leur employeur, et sans être potentiellement pénalisés, même indirectement, par leur absence (jours d'examen scolaire ou universitaire, ou de concours de la fonction publique). Il ne s'agirait pas de créer des dérogations ou des jours fériés spécifiques en fonction des appartenances confessionnelles mais bien des jours fériés nationaux correspondant à d'autres fêtes religieuses que les fêtes chrétiennes

Pour autant, cela n'est qu'une proposition. Et si celle-ci a déjà été soutenue par des personnalités politiques (Eva Joly en 2012, Erica Bareigts en 2015 rappelle France Info), elle n'a pas été suivie d'effets. «Cette évolution, qui a déjà été plusieurs fois proposée, est rejetée par la Conférence des évêques de France, et n’est réclamée ni par les organisations musulmanes ni par les organisations juives. A l’exception de l’UOIF (proche des Frères musulmans), qui souhaiterait que les deux aïd (el-Fitr et el-Kébir) soient fériés», rappelait à l'époque l'AFP. Il est donc faux de dire que l'Etat va remplacer deux jours fériés chrétiens par des jours fériés musulmans et juifs. A ce jour, rien n'a été décidé en ce sens.

(1) Pour lutter contre les «fake news», Facebook a mis au point un partenariat avec cinq fact-checkers français (dont Libération). Des articles très partagés sur les réseaux sociaux et signalés par des utilisateurs sont vérifiés par les médias français.

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.