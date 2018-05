Bonjour,

Le parti politique Rassemblement des écologistes pour le vivant (REV) avait annoncé sa création dans une tribune au Monde datée du 8 février et cosignée par Aymeric Caron, Benjamin Joyeux et Malena Azzam. Trois mois plus tard, le parti est en cours de construction. Les statuts ont bien été déposés et la première réunion de présentation et de discussion a eu lieu le 12 mai dernier au pavillon Wagram à Paris. «La salle était pleine. On ne s'y attendait pas », déclare Aymeric Caron, contacté par Checknews. 450 personnes étaient présentes à la réunion, parmi lesquelles des personnalités connues, qui soutiennent désormais le REV naissant.

« Le groupe de musique Shaka Ponk était présent, les deux chanteurs ont même pris la parole», indique Aymeric Caron. L'acteur Bruno Solo et la styliste Lolita Lempicka soutiennent également le parti, selon lui.

Les associations « qui défendent le vivant » ont également été invitées à s'exprimer à la réunion du 12 mai, comme L214, Sea Sherperd ou encore la fondation Brigitte Bardot. « Les associations ne peuvent pas s'engager derrière un parti politique en raison de leurs statuts, mais il y a une volonté de travailler ensemble ».

Aucune alliance avec un parti politique n'a été mise en place. « On a voulu partir de rien, on n'a pas voulu être prisonnier d'une alliance politique », explique le journaliste, qui craignait une « montée des égos ». Une rencontre est toutefois envisagée avec Delphine Batho, à la tête de la formation Génération écologie.

A ce jour, 3 000 personnes ont rallié les rangs du REV. « On compte arriver à 20 000- 30 000 très vite », espère son co-fondateur. Parmi les cadres du parti, les juristes Benjamin Joyeux et Célia Fontaine, le communicant Jean-Marc Lahaie, ou encore le journaliste Olivier de Vellis.

« Olivier de Vellis sera en charge de former une équipe de journalistes rêveurs pour le média », explique Aymeric Caron. Car le REV a pour ambition de créer un média d'information et d'actualité liée à l'écologie. Tout n'est pas encore définitif, mais l'idée, selon l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché, serait de « relayer les informations des réseaux déjà informés, soit de relayer nos propres informations. Les rêveurs [adhérents au parti] pourront aussi envoyer leurs propres vidéos ou informations ».

Pour l'heure le site internet, encore à l'état d'ébauche, permet simplement aux personnes de s'inscrire et adhérer au parti. « Le site va complètement changer, une équipe y travaille », assure Aymeric Caron.

Prochain objectif : les élections européennes en 2019. Le programme doit encore être affiné. « Faire campagne, cela demande beaucoup d'argent », mais le parti y travaille. « Une campagne de dons est prévue dans quelques semaines », indique le co-fondateur du REV.

Cordialement,

Marie-Perrine Tanguy