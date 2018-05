Bonjour,

Vous nous avez posé cette question : «Dans Parcoursup, les lettres de motivation ce sont-elles avérées d'une quelconque utilités ?».

Les élèves de terminale et les étudiants en réorientation ont du remplir un «projet de formation motivé» - c'est-à-dire une lettre de motivation -pour chaque voeux d'affectation dans l'enseignement supérieur. Sur les réseaux sociaux, certains candidats se sont étonnés d'avoir décroché un «oui» alors que leur lettre de motivation n'avait pas été rédigée sérieusement.

Par exemple, un candidat bien classé dans une licence de sciences humaines et sociales affirme avoir écrit :

«Je suis intéressé par votre licence (...). Je pense qu'elle pourra m'aider moi et mes camarades à organiser la lutte des classes et pour permettre la révolution prolétarienne et ainsi libérer les prolétaires de l'oppression bourgeoise».

Dans la fiche thématique sur l'examen de voeux, le ministère indique que «le projet d’étude et la motivation du candidat exprimés dans le "projet de formation motivé"» doivent être «pris en considération» pour classer les voeux, sans en préciser la façon. Comme nous l'avions expliqué dans une réponse précédente, les commissions pédagogiques chargées d'examiner les dossiers ont les mains libres pour effectuer ce choix. «Certains décident d'évaluer les lettres de motivations en mettant une note sur 20 », explique Julien Gossa, maître de conférence à l'Université de Strasbourg et animateur d'un blog spécialisé.

Lui, par exemple, n’a pas fait ce choix au sein de sa commission qui départageait des candidats à un IUT a «décidé de mettre une note globale qui comprend le comportement en cours, le CV et la lettre de motivation». Selon lui, rien n’oblige dans les faits à lire la lettre de motivation. Ainsi, il est possible que certaines formations ne les aient pas consultées pour faire leur tri.

Cordialement,

Emma Donada