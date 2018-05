Bonjour,

Votre question a été raccourcie, la voici en version intégrale : «L’expression utilisée par le président de la République "deux mâles blancs" est-elle propre aux Indigènes de la République ? N’est-elle pas utilisée par d’autres, dont Macron auparavant ?»

Votre question fait référence à plusieurs commentaires qui ont fait suite à une déclaration d’Emmanuel Macron. Lors de son discours de mardi sur les quartiers populaires, le président de la République a réfuté l’idée d’un «plan banlieue», en critiquant une méthode qu’il juge dépassée : «Que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport, l'autre disant "on m'a remis un plan"... Ce n'est pas vrai. Cela ne marche plus comme ça.» Immédiatement, Marine Le Pen ou le responsable du Figaro Vox Alexandre Devecchio lui ont reproché sur Twitter l’utilisation du terme de «mâles blancs». Pour Marine Le Pen c'est «un argument racial digne des Indigènes de la République», quand le journaliste du Figaro (ne comprenant visiblement pas que le Président s'inclut sous le qualificatif) s'interrogeait : «Est-il nécessaire d'employer le vocabulaire des "Indigènes de la République"? Le Président n'est-il pas lui-même un mâle blanc ?»

Emmanuel Macron a pourtant effectivement déjà utilisé l’expression par le passé. Et pas à propos du plan banlieue. En mars, il estimait par exemple qu’il «ne faut pas que les acteurs de l'intelligence artificielle soient par trop ce que je suis devant vous, c’est-à-dire des mâles blancs quadragénaires. Il en faut je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise» lors d’une prise de parole au Collège de France. Idem du côté du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, qui regrettait fin 2017 que dans l’attribution de la légion d’honneur, «l'habitude est une domination des mâles blancs de plus de 60 ans».

L’expression «mâles blancs» n’est par ailleurs pas l’apanage des responsables d’En Marche puisqu’elle a également été utilisée pêle-mêle par des journalistes de Libération (ici ou là), France Info ou Mediapart, ou par la députée européenne EELV Michèle Rivasi et la candidate à la présidentielle Eva Joly.

Déjà en 2009, la présidente du directoire d'Areva Anne Lauvergeon avait déclaré qu’elle choisirait «autre chose que le mâle blanc» à «compétence égale» dans une interview diffusée par France 2 en marge du « Women’s Forum » de Deauville. La déclaration avait provoqué le courroux de l'Alliance générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité française et chrétienne (Agrif) qui avait décidé de poursuivre la dirigeante pour «discrimination». La justice avait relaxé la patronne, estimant qu’elle n'avait aucune «volonté de stigmatiser un groupe de personnes», ni «l'intention de susciter à leur égard un sentiment d'hostilité ou de rejet». À un mot près, on retrouve six ans plus tard la même expression du côté de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui déclarait en septembre 2015 : «On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, et ça, il va falloir que cela change», (provoquant au passage l’ire de l’éditorialiste du Figaro Ivan Rioufol).

Toutes ces personnalités emprunteraient-elles un «argument racial» au controversé Parti des indigènes de la République (PIR) et à sa tout aussi controversée fondatrice (comme Libération en faisait état ici ou là) ? Le raccourci est bien rapide. Bien plus que du «vocabulaire des Indigènes de la République», l’expression de « mâles blancs » semble plutôt une traduction des concepts de «male privilege» et «white privilege». Venus tout droit des Etats-Unis, ils ont notamment été théorisés par la chercheuse américaine Peggy McIntosh, militante féministe et antiraciste qui a publié en 1988 un article titré «Le privilège blanc et le privilège male». A la même époque, une juriste américaine, Kimberlé Crenshaw, théorisait le concept « d’intersectionnalité » qui s’intéresse au croisement de discriminations multiples (notamment le sexisme et le racisme mais aussi les discriminations basées sur le handicap ou l’orientation sexuelle). Un concept qui résonne lorsqu’on évoque «les mâles blancs» (bénéficiant donc de ce point de vue d’un double privilège) et qui fait débat y compris au sein des féministes françaises (comme Libération s’en faisait l’écho ici). Mais il est bien loin d’être un marqueur idéologique propre au seul PIR. Ce dernier n'a d'ailleurs utilisé l’expression «mâle blanc» telle quelle que deux fois sur son site, respectivement en 2009 et 2010.

Cordialement,

Vincent C.

