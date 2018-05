Bonjour,

Non, la télévision n’est pas gratuite dans les prisons (pas plus que dans les hopitaux). Comme nous l’expliquions en pleine campagne des dernières législatives, la télévision est aussi bien payante à l’hôpital qu’en prison, même si des responsables FN locaux clamaient alors le contraire.

En août 2016, le prix était de 14,15 € par mois pour un poste (6,42 € de location de matériel et 7,73 € de chaînes payantes) quel que soit l’établissement où se trouve le détenu. Si une cellule est occupée par deux personnes, la note sera divisée par deux, et ainsi de suite en fonction du nombre d’occupants de la cellule.

Cette harmonisation des prix est relativement récente. La télévision a longtemps été l’objet de variations considérables de prix d’un établissement à l’autre : de 4 à 40 euros mensuels. Il a fallu attendre 2010 pour que la ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie impose une location «à prix coutant» soit 8 € par mois. Mais jusqu’en 2014, les établissements de gestion déléguée (c’est-à-dire gérés avec des partenaires privés) ont eu le droit de continuer à facturer 18 euros, soit un différentiel de 10 euros avec les établissements de gestion publique.

Une inégalité dénoncée en avril 2013 par le député Jean-Jacques Urvoas. Un an et demi plus tard, la garde des Sceaux Christiane Taubira lui répondait avoir «engagé les services de l’administration pénitentiaire dans une démarche d’harmonisation des coûts de location des établissements en gestion privée, avec ceux pratiqués en gestion publique, ce qui supposera l’harmonisation des prestations fournies à échéance des différents marchés concernés, dont la plupart en 2015 et 2016», aboutissant de fait à un tarif unique de 14,15 euros fin 2014. A une exception près : la télévision est gratuite dans les quartiers de mineurs.

La télévision a été introduite en 1985 par Robert Badinter, alors garde des Sceaux, avec un objectif de gratuité. Mais face à «l’urgence de la mise en place du projet», l’administration pénitentiaire a finalement décidé de faire payer «le prix de la location» aux détenus, comme l’expliquait un rapport parlementaire. A l'époque, l’administration pénitentiaire justifiait l'urgence par le fait qu’en «milieu pénitentiaire, l'annonce de la mise en oeuvre d'un droit induit, aux yeux des détenus, un devoir pour les établissements, de telle sorte que tout différé fait peser un risque sur le calme dans les prisons» mais aussi par le fait que «la Coupe du monde de football commençait en mai 1986» et qu’il «était donc impératif que les délais soient respectés». Vingt cinq ans plus tard, Robert Badinter jugeait «honteux» que le système de location payante perdure.

Cordialement,

Vincent C.