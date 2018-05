Facebook nous a signalé un lien vers un article (1) titré «Les djihadistes rendent le matériel de communication militaire que leur avait livré le gouvernement français», du site Ça doit se savoir. Il reprend un papier similaire paru sur le site d'extrême droite Breizatao.

Dans ces articles, on trouve une vidéo tournée par l'agence de presse russe Anna (Abkhazian Network News Agency) sous-titrée en anglais. Avec plus de 100 000 vues sur YouTube, le document de dix minutes mis en ligne à la fin du mois d'avril montre des soldats de l'armée syrienne, fidèle à Bachar al-Assad, qui inspectent du matériel militaire. Selon la vidéo, il s'agit d'armes et de véhicules qu'aurait livré le groupe islamiste Jaysh al-Islam aux militaires syriens pour pouvoir être évacué, après la bataille de Qalamoun, au nord-est de Damas.

La caméra montre des rangées de tanks et de mitrailleuses qui auraient été récupérés par l'armée syrienne, mais aussi du matériel de communication: plusieurs postes radios, sur lesquels ont été disposés, de manière à être filmés en gros plan, des livrets qui semblent être des manuels d'utilisation, siglés Thales, entreprise d'armement française (le «Cedex France» a même été surligné). Il s'agit, selon Breizatao, de PR4G (poste radio de 4ème génération).

Les images d'Anna, comparées à celles disponibles sur le site de Thales, laissent effectivement penser qu'il peut s'agir de ce type de matériel.

Contacté sur Twitter, l'agrégé d'histoire Historicoblog, qui décortique les vidéos du conflit syrien depuis plusieurs années confirme qu'il s'agit bien de PR4G.

Est-il pour autant possible de conclure que ces radios ont été «livrées», ou «données», selon l'article du site d'extrême droite, par le gouvernement français à Jaysh al-Islam et que «le gouvernement français [soutient] les djihadistes actifs en Syrie» ? Pas vraiment.

D'autres groupes ont déposé les armes

Première inconnue : il est difficile d'affirmer que les armes figurant sur la vidéo ont bien été déposées par Jaysh al-Islam. Selon Historicoblog, informé par des sources proches de ces sujets :

Plusieurs groupes ont déposé les armes dans le Qalamoun Est [en plus de Jaysh al-Islam]: Jaysh Tahrir al-Sham, les forces des martyrs Ahmad al-Abdo et aussi Faylaq al-Rahman, qui était aussi présent dans la Ghouta orientale. Les trois étaient plutôt sous l'ombrelle de l'Armée syrienne libre.

Les armes vues dans la vidéo russe pourraient donc appartenir à plusieurs groupes proches de l'ASL, et pas qu'à Jaysh al-Islam.

En 2014, un article du Monde faisait état, selon une «source officielle», de livraisons, entre autres choses, de «moyens de communication» à l'ASL (dont étaient membres des martyrs Ahmad al-Abdo).

L'agrégé derrière le compte Historicoblog avance l'«hypothèse» selon laquelle «l'équipement de communication de Thales aurait pu être fourni aux forces des martyrs Ahmad al-Abdo.» Soutenu par les Etats-Unis pour lutter contre l'Etat islamique, ce groupe a combattu, au cours des derniers mois, l'armée d'Assad et ses fidèles.

Soutiens arabes

Historicoblog avance une autre hypothèse :

Il se peut que la France ait livré à un groupe et que ce soit passé à un autre. Des livraisons directes à Jaysh al-Islam, ça m'étonnerait vu le profil du groupe. Il y a pu y avoir trafic ou prise sur un groupe adverse. Ou bien c'est un pays tiers qui a reçu des matériels français qui a pu les céder...

Les premiers articles traitant de l'apparition de Jaysh al-Islam font état d'un fort soutien de l'Arabie Saoudite, mais aussi de rencontres des dignitaires du groupe islamiste avec des hommes d'affaire du Qatar. Le site Thales précise lui que les 155 000 radios PR4G du groupe sont «en service dans plus de 43 pays».

Le ministère des Affaires étrangères n'a pas réagi aux questions de CheckNews. Du côté de Thales, on assure «respecter les règlementations françaises et internationales liées au contrôle des exportations», et on ajoute que «rien ne permet d'attester de la véracité ou de l'origine» de cette vidéo.

«C'est très difficile de reconstruire le chemin des armes»

Le Conflict Armament Research, qui a publié il y a quelques semaines un rapport sur les armes du de la guerre en Syrie (lire l'article de Libé), n'avait trouvé que 0,04% d'armes françaises sur le théâtre d'opération parmi les stocks observés. Mais pas de PR4G. Sur l'origine des postes radios de Thales, «nous ne pouvons malheureusement pas nous prononcer, n'ayant aucun d'élément de preuve pouvant supporter l'une ou l'autre hypothèse», explique Damien Spleeters, responsables des opérations dans la région de l'ONG contacté par CheckNews. Selon lui «c'est en effet très difficile de reconstruire le chemin des armes, mais pas forcément impossible.»

En résumé: il n'y a aucune certitude quant au fait que la France ait livré des armes à Jaysh al-Islam, contraitrement à ce qu'ont écrit des sites d'extrême droite, en se fondant sur des images de médias russes mettant en scène l'armée syrienne. Il est par contre possible que des radios produites par Thales aient pu être livrées à des groupes combattants au sein de l'ASL par la France, ou à d'autres groupes combattants (comme Jaysh al-Islam) par des pays du Golfe. Sur ce terrain d'opération, il est de toute façon courant que les armes changent de mains au gré des batailles et des alliances de circonstances, comme l'expliquent les observateurs du conflit. D'où la difficulté d'être catégorique.

Fabien Leboucq

(1) Pour lutter contre les «fake news», Facebook a mis au point un partenariat avec cinq fact-checkers français (dont Libération). Des articles très partagés sur les réseaux sociaux et signalés par des utilisateurs sont vérifiés par les médias français.

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.