Bonjour,

Pour vous répondre simplement: la distribution de nourriture ou d'argent a été interdite aux abords des bureaux de vote lors de l'élection de ce week-end par l'instance électorale suprême. Des stands du parti socialiste au pouvoir (PSUV), étaient bien dressés, selon plusieurs observateurs, sans qu'il soit possible d'assurer que de la nourriture y a été distribuée. Quoiqu'il en soit, la nourriture était au centre de la campagne.

Dans la soirée du dimanche 20 mai, le président vénézuélien Nicolas Maduro se félicitait d'avoir été réélu avec 68% des voix. Mais avec un taux d'abstention (52%) en forte hausse depuis le dernier scrutin présidentiel (20%). C'est en prévision de cette forte abstention - que peuvent expliquer le boycot du scrutin par la principale coalition d'opposition ou les difficultés économiques du pays - que Maduro avait lancé à plusieurs reprises, pendant la campagne, des promesses de contreparties pour les électeurs se déplaçant aux urnes. «Je réfléchis à un prix pour tous ceux qui votent avec le carnet de la patrie, le 20 mai. Quelque chose de bien pour stimuler la participation, la liberté et la démocratie», avait lancé le chef d'Etat lors d'un meeting, selon HispanTV dans un article publié début mai, vidéo à l'appui. Le carnet de la patrie est un document ressemblant à une carte d'identité dont sont titulaires les personnes les plus nécessiteuses du pays.

Même discours dans une autre vidéo, lors d'un autre meeting, repérée par les Péruviens de La Republica. Maduro tonne:

Tous les titulaires du carnet de la patrie devront aller voter le 20 mai. C'est donnant-donnant. Je réfléchis à récompenser le peuple du Venezuela qui va voter ce jour-là, avec le carnet de la patrie. Pour la démocratie, pour la liberté. Donnant-donnant. J'ai droit à des acquis sociaux, du travail, des études, une retraite. Mais je donne à la patrie mon vote, ma participation politique, mon suffrage, ma souveraineté, ma volonté. Vous en pesnez quoi, si l'on donne un prix spécial au peuple démocratique du Venezuela ? L'idée vous plaît ? [Oui, dit la foule] Discutez-en entre vous, j'attends votre réponse.

Dans ses discours, donc, le président Maduro a lancé à plusieurs reprises l'idée de «récompenser» les gens qui iraient voter. Sans pour autant dire qu'il fallait nécessairement voter pour lui pour obtenir l'hypothétique gratification.

Les tentes de la discorde

A la veille du scrutin, samedi 19 mai, la Commission nationale électorale (CNE) a officiellement pris position, par la voix de sa présidente Tibisay Lucena:

Nous assurons qu'il n'y aura pas de paimenent d'un quelconque bon [bono] ou d'une incitation monétaire dans les points politiques [puntos politicos]

Ces points politiques font référence à des tentes, installées aux abords des bureaux de vote. Rouges quand elles appartiennent au PSUV au pouvoir, tricolores (aux couleurs du pays) quand elles dépendent de l'opposition. Dans une dépêche intitulée «les tentes rouges de la discorde», l'Agence-France Presse notait, dans la nuit du 21 au 22 (à la fin de la journée de vote), que des tentes étaient bien présentes, et qu'«après avoir voté, les partisans de Nicolas Maduro viennent s'y inscrire, espérant la récompense promise.»

Et l'agence de donner la parole aux deux principaux candidats d'opposition:

«Dans les points rouges on est en train de manipuler gravement le vote», a dénoncé M. Bertucci. «C'est jouer avec la faim de nos compatriotes», a déclaré dimanche soir M. Falcon.

L'AFP, comme le New York Times ou Le Monde, ont remarqué que les volontaires du PSUV scannaient les carnets de la patrie des personnes se présentant. Un carnet comporte un QR code, où sont renseignés l'identité, mais aussi les programmes sociaux dont dispose son titulaire. Mais aucun des des médias n'évoque de distribution de nourriture. Par raccourci, Libé a écrit que dans ces stands du PSUV, on notait le nom des électeurs «pour leur offrir des bons de nourriture». Si les noms des titulaires des carnets de la patrie étaient bien notés, rien ne permet donc d'affirmer avec certitude que c'était en vue de leur distribuer à manger.

«Cette élection semble beaucoup tourner autour de la nourriture»

Pour contextualiser un peu, il faut rappeler que plusieurs millions de Vénézuéliens vivent sous subsides de l'Etat. Il s'agit notamment des colis CLAP (Comités locaux d'approvisionnement et de production), en place depuis 2016. Ils profitent mensuellement à 6 millions de familles sur 30 millions de Vénézuéliens, selon Reuters ; 3,5 millions sur 6 millions de foyers, selon le Wall Street Journal. La faute à une guerre économique menée contre le pays, selon le gouvernement. Un moyen d'acheter des votes, répond l'opposition.

Par ailleurs, la pratique nourricière a été récupérée par l'opposition. Ainsi, le candidat Javier Bertucci distribuait de la soupe à ses meetings, remarque le correspondant de RFI à Caracas. L'AFP note que le pasteur-candidat organisait «des distributions de nourriture dans les quartiers pauvres». D'où cette sentence du New York Times, dans un papier en amont du vote: «Cette élection semble beaucoup tourner autour de la nourriture.» Et ce n'est pas une première. Lors des précédentes élections, par exemple, Telesur, chaîne publique, assurait que l'opposition achetait des voix avec de l'argent et des caisses d'alcool.

Ultime précision: dans les semaines précédant le vote, Nicolas Maduro a annoncé des primes financières («bono») pour le Carnaval, le jour de la Jeunesse, pour la fête des mères, ainsi que l'augmentation de plusieurs aides sociales à l'occasion du 1er mai. Des annonces qui ne sont pas anodines, dans un pays qui s'apprêtait à voter, et où l'inflation annuelle est à trois chiffres.

Fabien Leboucq

