Bonjour,

En bref : on ne peut pas dire que les plus modestes ont perdu 337 euros depuis l'élection de Macron, comme l'affirme Le Média.

Vous faites référence à ce tweet posté par Le Média.

Comme nous l'écrivions dans une réponse récente sur Checknews, le bilan de la politique fiscale depuis un an penche clairement en faveur des plus fortunés. Mais à quel point? Est-ce chiffrable? Et les chiffres du Média sont-ils sérieux? La réponse est non, pour plusieurs raisons.

Une hypothèse maximaliste...tirée d'une hypothèse datée... doublée d'une erreur de calendrier

La statistique provient d'un rapport de l'ONG Oxfam daté de septembre 2017. L’ONG avait estimé l’impact du mandat d'Emmanuel Macron sur les Français en fonction de leur niveau de revenu. On arrivait en fin d'année à une perte de 337 euros de revenus pour les 10% de ménages les plus pauvres, et une hausse de 1193 euros pour les 10% de ménages les plus riches.

1) A l'époque déjà, il s'agissait d'une hypothèse «maximaliste»

Les données d’Oxfam étaient extrapolées (un peu aventureusement) à partir d’une étude de l’OFCE, publiée en juillet 2017. L'OFCE, se basant sur le programme présidentiel d'Emmanuel Macron avait d'abord calculé l’impact de ses mesures fiscales du programme. Il en résultait une quasi-stagnation, ou une faible hausse, des revenus des Français, à l’exception notable des 10% les plus riches.

Ainsi, l'impact stricto sensu des mesures fiscales du programme de Macron aboutissait à un maigre gain de 81 euros pour les 10% les plus pauvres. Ce gain montait à 1487 euros pour les 10% les plus riches.

Mais l’OFCE avait aussi voulu simuler l’impact additionnel induit par le financement des mesures fiscales du programme Macron (évaluées alors à 9,1 milliards d’euros). Deux hypothèses théoriques et volontairement radicales étaient choisies pour appuyer la démonstration. Dans un premier scénario, les mesures fiscales étaient financées en totalité par un prélèvement proportionnel sur le revenu des Français. Dans un deuxième, elles étaient financées en totalité par la baisse des transferts sociaux. Dans cette seconde hypothèse, les plus modestes (car bénéficiaires des transferts sociaux) sont les plus fortement impactés.

Oxfam avait décidé de retenir l'hypothèse d'un financement à 100% des mesures fiscales par baisse des transferts sociaux. On arrivait ainsi aux valeurs citées : une perte de 337 euros pour les plus modestes, et un gain de 1193 euros pour les plus aisés. Mais ces chiffres étaient donc obtenus en mêlant, de manière un peu aventureuse l’impact de mesures du programme, et l’impact d’un financement qui était, lui, inconnu.

Si l’OFCE notait dans son étude que le financement par la baisse des transferts sociaux «semble à l’heure actuelle privilégié», l’observatoire indiquait que l’intérêt de son étude était de «montrer que les effets redistributifs dépendront des modalités de financement des 9,1 milliards d’euros».

2) Des données périmées

Ce débat n'a de toute manière plus lieu d'être. Car les données de l'OFCE reprises par Oxfam, puis aujourd'hui par le Média sont... périmées. Il s'agissait en effet d'une étude basée sur le programme présidentielle. Depuis, et après vote du budget 2018, l'OFCE a publié une deuxième étude, en janvier dernier. Certains chiffres de la première étude ont été modifiés, comme l'impact de la Flat tax ou de l'ISF. L'estimation du coût des mesures (9 milliards d'euros dans l'étude de juillet), a également été revue à la baisse. Bref, cela n'a plus guère de sens de citer aujourd'hui une étude vieille d'un an, dont les auteurs reconnaissent qu'elle a été depuis actualisée.

3) Une erreur de calendrier

En dernier lieu, la formulation du tweet de Le Média est trompeuse. Dans son étude de juillet, L'OFCE raisonnait en effet sur l'ensemble du quinquennat. A l'époque où l'observatoire publiait son étude, il estimait que les mesures fiscales du candidat Macron aboutirait, au terme du quinquennat (et donc si la totalité des mesures étaient financées par les transferts sociaux) à une perte de 337 euros pour les 10% les plus pauvres. Il s'agissait bien de la fin du quinquennat.

Au delà des problèmes déjà soulevés, la présentation du Média selon laquelle les plus modestes, après un an de mandat de Macron, auraient déjà perdu 337 euros, est une erreur.

Selon l'étude de l'OFCE datée de janvier, les 10% les plus modestes perdront 60 euros de revenu en moyenne en 2018

Si Le Media veut s'appuyer sur les travaux de l'OFCE pour chiffrer l'impact des mesures fiscale sur les Français 2018, mieux vaut prendre la dernière étude en date. C'est à dire celle du 15 janvier dernier. En se basant sur les mesures socio-fiscales votées, l'OFCE a calculé l'impact de ces dernières pour les deux années 2018 et 2019.

En 2018, les 5% les plus aisés, profitant à plein de la réforme sur la fiscalité sur le capital mobilier (suppression de l’ISF, taxe forfaitaire à 30% des revenus mobiliers) devraient voir leur revenu progresser en moyenne de 1 730 euros par ménage. Le 5% les plus modestes devraient eux perdre en moyenne 60 euros en 2018.

L'OFCE donne une deuxième estimation en se plaçant, non plus en moyenne sur l'année 2018, mais à l'horizon de la fin 2018, une fois l'ensemble des mesures entrée en vigueur. En effet, certaines mesures favorables au pouvoir d'achat (deuxième phase de baisse des cotisations) interviendront à l'automne. Si on se place donc à la fin 2018, par rapport à 2017, les 5% les plus riches seront toujours les grands gagnants avec une progression de leur revenu de 1,9%. Les 5% les plus modestes verront eux leur revenu augmenter de façon modique (0,5%, soit 50 euros).

Cordialement

C.Mt