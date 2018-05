Bonjour,

C'est vrai.

Facebook a bien annoncé s'être allié à l'Atlantic Council: le réseau social l'a annoncé le 17 mai dernier. Le partenariat se déroule en deux volets: premièrement, le groupe d'experts numériques de l'Atlantic Council luttant contre la désinformation, le Digital Forensic Research Lab, «travaillera étroitement avec nos équipes de sécurité, politique et de produits pour donner des aperçus en temps réels et à jour des menaces émergentes et des campagnes de désinformation mondiales».

Deuxièmement, l'Atlantic Council aidera Facebook pendant «les élections et d'autres moments très sensibles» afin de contrôler «la désinformation et les ingérences étrangère».

Qu'est-ce que l'Atlantic Council? Un think-tank qui «promeut un leadership et un engagement constructifs en se basant sur le rôle central de la communauté Atlantique dans la réponse à apporter aux défis mondiaux». L'Atlantic Council a été fondé en 1961 par d'anciens secrétaires d'Etats américains et des citoyens américains, en regroupant plusieurs groupes citoyens américains qui soutenaient l'alliance atlantique, donc l'Otan, explique l'organisation sur son site.

L'Atlantic Council se présente comme une «organisation non-partisane qui génère des idées et encourage les débat sur les problémes auxquels est confrontée la communauté atlantique». Pour «assurer la crédibilité et l'intégrité» de l'organisation, celle-ci s'appuie sur des financements extérieurs.

Dans la liste des grands donateurs de l'Atlantic Council en 2016, on retrouve donc de grandes entreprises (Engie, Airbus ou HSBC) mais aussi des Etats (Les Emirats Arabes Unis font partie des trois premiers donateurs, qui ont versé plus d'un million de dollars à l'organisation en 2016). L'Otan fait en effet partie des principaux donateurs ayant donné entre 250 000 à un million de dollars. Plusieurs institutions américaines font aussi partie des contributeurs. Le bureau de représentation des Etats-Unis a ainsi donné entre 100 et 250 000 dollars, tout comme le secrétariat d'Etat. La chambre de commerce américaine, l'armée de l'air, l'armée, la marine et les Marine Coprs des Etats-Unis ont chacun donné entre 25 et 50 000 dollars.

Précisons par ailleurs que la lutte contre la désinformation est l'une des stratégies mises en avant par Facebook ces derniers mois pour redorer son image, notamment après le scandale Cambridge Analytica (où le réseau social est accusé d'avoir laissé l'entreprise aspirer des données de millions d'utilisateurs pour les utiliser ensuite pendant la campagne américaine) et l'élection de Donald Trump (après laquelle Facebook a été accusé d'avoir laissé se propager pendant la campagne de nombreuses fake news).

Un autre volet de cette stratégie consiste aussi à rémunérer des médias (dont Libération en France) pour traquer les fake news sur le réseau social. Vous pouvez en savoir plus sur ce partenariat entre les médias français et Facebook en lisant cette réponse CheckNews.

