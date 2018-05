Bonjour,

CheckNews, le site de questions-réponses de Libération, a en effet remporté le premier prix de l'innovation dans le fact-checking lancé par l'International Fact-Checking Network (IFCN). L'IFCN nous accorde ainsi une bourse de 50 000 dollars ( 42 331 euros), qui permettra à CheckNews de se développer à l'étranger.

L'IFCN dépend de l'Institut Poynter, une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'étude des médias. A ce titre, les financements de Poynter proviennent exclusivement de dons. La liste des plus gros donateurs de l'organisme (ceux ayant donné plus de 50 000 dollars -en 2017 est disponible ici).

Parmi eux, on trouve la Blue Cross Shield Association, une fédération d'assurances santé ; la Charles Koch Foundation, du nom du milliardaire américain pro-républicain, et l'Open Society Foundations. C'est cette dernière qui vous intéresse, puisqu'elle a été fondée par George Soros.

Ce multi-milliardaire américain d'origine hongroise est la bête noire du Premier ministre hongrois Viktor Orbán., et de l'alt-right américaine. Voici ce qu'écrivait Libé à son sujet en avril 2017:

Son profil a tout pour déplaire : multimilliardaire – Forbes estime sa fortune à 25,2 milliards d’euros – juif et financier mondialisé connu pour ses actions acrobatiques. En 1992, il devient «l’homme qui fit sauter la Banque d’Angleterre» en spéculant contre la livre sterling. Opération au cours de laquelle il avait empoché plus d’un milliard de dollars en moins de vingt-quatre heures.

Loïc Tregourès, docteur en sciences politiques à l’Université Lille-2 et spécialiste des Balkans, expliquait alors à Libé : «Il y a, à la fois ce qu’il est, un financier juif, et on retrouve ici tout un imaginaire derrière, mais aussi ce qu’il fait : soutenir tous les mouvements en Europe de l’Est pour la démocratie, à travers sa propre structure, Open Society, qui lutte contre ces tendances autoritaires.»

Plus précisément, l'IFCN a reçu à l'automne dernier deux donations qui lui ont permis de développer son réseau. Un million de dollars a été donné par l'Omidyar Network (qui appartient au fondateur d'Ebay) et 300 000 dollars par l'Open Society Foundations. Les 50 000 dollars de la bourse Fact Forward, remportée par CheckNews, ont été financés par l'Omidyar Network comme l'écrit Poynter dans son communiqué sur le prix.

En résumé, Libération a bien reçu une bourse qui lui permettra de développer CheckNews à l'étranger. Elle nous sera versée par un organisme indépendant, qui reçoit des financements de l'Open Society Foundations de George Soros mais aussi de la Charles Koch Foundation. Et pour ce qui est spécifiquement de la bourse, elle est financée par l'Omidyar Network.

