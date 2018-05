Bonjour, vous faites référence à une déclaration d'Alan Reid, responsable des finances de la famille royale, lors de la publication en juin 2017 du coût de la monarchie pour le contribuable britannique.

Selon les comptes publiés alors, le coût pour l'année fiscale 2016-2017 avait augmenté de 5,4% pour culminer à 41,9 millions de livres.

Une dépêche AFP indiquait alors : «Les dépenses servent à payer le personnel, entretenir les palais et à couvrir les nombreux déplacements. Les membres de la famille ont participé à pas moins de 3 000 événements publics et effectué 65 voyages à l'étranger les douze derniers mois. A des fins d'économie, ils voyagent de plus en plus souvent en classe affaires sur les avions plutôt qu'en classe première, selon une source proche du palais.»

«En 2016-17 la subvention royale représente un coût de 65 pence par habitant du Royaume-Uni, le prix d'un timbre première classe. Si l'on prend en considération ce que la reine fait et représente pour ce pays, il s'agit d'un excellent rapport qualité-prix», avait commenté Alan Reid, cité par l'AFP.

Même datée d'un an, la citation a largement circulé dans les médias français à l'occasion du mariage royal.

Une évaluation qui date d'un an... et qui n'intègre pas certaines dépenses

A en croire The Independant, dans un article publié la semaine dernière, le coût a augmenté depuis. Pour l'année fiscale 2017-2018, la subvention publique (dite «Sovereign grant») devrait passer de 42,8 millions de livres à 76 millions, en raison de la réfection de Buckingham Palace prévu pour les années à venir.

Comme l'indique également le journal britannique, cette évaluation ne tient pas compte de l'ensemble des dépenses. Ainsi, les coûts de sécurité avoisinerait en à eux seuls 100 millions de livres additionnels. Au total, selon un rapport d'un groupe de pression, "Republic", opposé à la monarchie, le coût total de la famille royale serait ainsi de 350 millions de livres. Comme l'indique le décompte, la Sovereign Grant de 76 millions n'en est qu'un des éléments.

Selon "Republic", les coût total permettrait, s'il était utilisé autrement, de financer «15 000 nouveaux profs, 15 000 infirmières, 15 500 pompiers ou 17 000 officiers de police... »

Dans son article, The Independant note que les estimations liées au gain financier généré par la famille royale (qui doivent être prises avec «scepticisme», insiste le quotidien) dépassent les estimations les plus hautes concernant les coûts.

VisitBritain estime que le tourisme lié aux résidences royales telles que le palais de Buckingham et le château de Windsor représente 2,7 millions de visiteurs par an. Et le cabinet de conseil Brand Finance a estimé en 2017 que la contribution annuelle de la monarchie à l'économie britannique avoisinerait 1,8 milliard de livres sterling par an, attirant 550 millions de livres de recettes touristiques supplémentaires par an, et une augmentation des échanges liés à l'activité d'ambassadeur de la famille royale avoisinant 150 millions de livres par an

Et le journal de conclure : «finalement, la question de savoir si cela vaut le coup d'avoir une famille royale, ou pas, est probablement moins une question financière qu'une question politique, morale, ou esthétique».

Cordialement

C.Mt