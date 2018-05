Bonjour,

Vaste question. Et il semblerait que la réponse soit une troisième hypothèse, non mentionnée dans votre question.

Aujourd’hui, pour écouter ses artistes préféré(e)s, l’utilisateur a, en effet, deux choix : l’acheter (en version physique ou digitale), ou l’écouter via plusieurs plateformes payantes de streaming musical (les plus connues : Spotify, Apple Music, Deezer ou Napster).

Après des années de crise, depuis le début des années 2000, le marché du disque (CD, vinyles, numérique) se porte - un peu - mieux récemment. En 2017, selon le principal syndicats des producteurs de musique, le SNEP, le marché de la musique enregistrée en France affichait ainsi une croissance de 3,9%. Si le streaming, qui fonctionne sur abonnement, affiche une croissance beaucoup plus importante (+23%), ce n'est pas pour autant la garantie d'une redistribution équitable pour tous les artistes.

Contacté par CheckNews, Sophian Fanen, journaliste spécialisé sur ces questions pour le site Les Jours, estime la comparaison entre les plateformes et la vente physique absurde. «Ce serait comme comparer l'achat d'une voiture, et un billet de train. La voiture c'est le CD, tu mets du temps à te décider à l'acheter. Mais une fois que tu l'as, tu le possèdes. Le streaming tu prends le train, mais tu n'as pas acheté le train».

Pour autant, pour soutenir un artiste, vaut-il mieux acheter son album ou l'écouter sur une plateforme de streaming ?

Pour Fanen : «Quand tu achètes un CD c'est de l'argent qui va aller plus directement à l'artiste. Parce que c'est plus d'argent tout de suite. Les 3 euros, qu'il touche généralement sur la vente d'un disque, l'artiste va les toucher à la fin du semestre. Alors que sur les plateformes de streaming, le temps de faire 3 euros c'est un temps plus long», explique le journaliste. Qui ajoute : «La très grande majorité des artistes ne font pas 1000 euros de streaming par mois. Les seuls artistes qui gagnent beaucoup d'argent sur le streaming sont ceux qui font très un fort volume d'écoute». Et les autres ? «Il y a une prime aux vainqueurs, et les autres sont minorés. C'est un système très peu égalitaire». Et le système est le même sur toutes les plateformes.

Dans le cas de Spotify, par exemple, la plateforme vit principalement des abonnements (mais aussi de la publicité). Elle redistribue environ 70% de ses revenus à la filière musicale. Comment ? En considérant les volumes d'écoute comme des parts de marché. Pour dire un peu grossièrement les choses : si Ed Sheeran fait 10% du volume d'écoute sur Spotify en mai, elle touchera 10% du revenu alloué par Spotify à la musique au mois de mai. En s'abonnant, l'utilisateur ne soutient donc pas directement les artistes qu'il écoute. «C'est comme si tu achetais un album à la Fnac, et qu'une partie de ton argent allait à Florent Pagny», résume Fanen.

12 millions d'écoutes, 10 à 12 000 euros pour l'artiste

Contacté par Checknews, Benoît Tregouet, du Label «Entreprise», qui compte parmi ses artistes la française Fisbach, écoutée plusieurs millions de fois sur Spotify, semble confirmer que l'achat d'un morceau ou d'un album est, pour l'heure, plus rémunérateur pour la plupart des artistes. «Les ventes (physiques et digitales) représentent encore beaucoup d'argent. Chez nous, c'est environ 2/3 de nos recettes».

Dans le cas de Fishbach, quand elle est écoutée plus de 12 millions de fois sur Spotify, Tregouet assure que son artiste touche 10 à 12 000 euros (et le label à peu près la même chose). La même Fishbach a vendu 35 000 albums (pour moitié en "physique", l'autre sur des plateformes d'achat en ligne comme Itunes). Si Tregouet refuse de dire, pour des raisons de confidentalité, combien vont dans les poches de l'artiste, acheter un morceau ou un album semble encore, en 2018, la façon la plus directe de rémunérer un artiste.

Mais pour ces deux interlocuteur interrogés par Checknews, la meilleure façon de soutenir un artiste aujourd'hui est... d'acheter son CD, à la sortie de son concert. «A la sortie d'un concert, l'artiste économise tout le coût de la distribution, du stockage et la marge du magasin. Et gagne sept à huit fois en plus qu'en vendant son CD en magasin», détaille Tregouet.

