Bonjour,

Votre question fait référence au concours international de caricatures sur l'Holocauste organisé en Iran et dont on a entendu parler dans les médias en 2006 et en 2016. La première édition avait été organisée par le journal iranien Hamshahiri pour répondre aux caricatures de Mahomet publiées par le journal danois Jyllands-Posten. Une seconde édition, organisée par la Maison iranienne de la caricature (liée à la municipalité de Téhéran, avait été annoncée en janvier 2015 dans le Tehran Times. Le journal iranien rapporte que «le second concours international de caricatures sur l'Holocauste va être organisé en protestation contre les publications récentes de l'hebdomadaire satirique français Charlie hebdo, qui insultent le prophète Mahomet, selon les déclarations de Masud Shojaei-Tabatabai, lors d'une conférence de presse le 24 janvier 2015». Sur son site, l'organisateur se défend de tout antisémitisme en notant:

Nous ne nions pas l'Holocauste, nous ne sommes pas antisémites. Mais nous avons trois questions importantes au sujet de l'Holocauste: 1) Si les Occidentaux ne connaissent pas de limite pour la libérté d'expression, alors pourquoi n'autorisent-ils pas aux chercheurs et aux historiens de traiter l'Holocauste? 2) Pourquoi les Palestiniens oppressés devraient-ils compenser pour l'Holocauste? Ces gens n'ont joué aucun rôle durant la seconde guerre mondiale? 3) Nous craignons d'autres Holocaustes, tels que holocaustes atomique (en Irak, Syrie et Gaza).

Massoud Shojai Tabatabai écrit à d'autres reprises, que l'objectif du concours «n'est pas de nier ou de prouver l'Holocauste» et continue de citer le conflit israélo-palestinien comme sujet de discorde.

Cependant on a pu lire dans la presse iranienne, que l'organisateur avait fixé la date limite d'envoi des dessins au 1er avril 2015, « car c'est le jour du grand mensonge. L’Holocauste est aussi le grand mensonge des sionistes pour occuper la Palestine«. Aussi quand on consulte les différents dessins envoyés, on trouve aussi bien des caricatures du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, que des images détournant les camps de concentration ou faisant croire qu'Israël manipule le monde grâce à l'Holocauste, présenté comme une marionnette.

CheckNews a cherché sur le site de la maison iranienne de la caricature si d'autres éditions avaient été organisée depuis l'annonce des résultats de ce second concours en 2016. Aucun autre résultat n'est apparu. Nous avons également contacté le directeur de la maison de la caricature iranienne, mais n'avons pas obtenu de réponse. Enfin des recherches de troisième ou de quatrième concours qui auraient pu avoir lieu en Iran en 2017 ou 2018 n'ont donné aucun résulat. La maison de la caricature iranienne semble avoir préféré un nouveau concours international dédié cette fois-ci à la caricature du nouveau président américain Donald Trump.

En résumé: Nous n'avons pas trouvé d'autres éditions d'une compétition organisée en Iran et qui rassemblerait des dessins tournant en dérision l'Holocauste. La seconde et dernière compétition a, semble-t-il, été lancée en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo.

Cordialement,

Jacques Pezet

