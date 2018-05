Bonjour, votre question fait référence au Séminaire «Future Wars» organisé à Saint-Cyr du 15 au 17 mai dernier. Les conférences se sont tenues au centre de recherche de l'école militaire, devant 10 cadets de Saint-Cyr et 20 cadets de pays étrangers. Le programme indique effectivement la présence de la blogueuse Vanessa Beeley et du professeur Piers Robinson, souvent présentés comme des propagandistes du régime Assad.

Piers Robinson, professeur à l'université de Sheffield, se présente comme un spécialiste de la propagande, notamment en temps de guerre. Auteur de chroniques pour le Guardian jusqu'en 2016, Il est présenté par certains médias comme un soutien des théories conspirationnistes pro Assad.

Vanessa Beeley, au départ simple blogueuse, s'est fabriqué une notoriété en dénonçant la propagande occidentale sur le conflit syrien et en menant un combat actif contre les casques blancs syriens, qu'elle présente comme une organisation terroriste. Un article du Huffington Post anglais la présente ainsi : «Vanessa Beeley est une blogeuse qui croit que l'attaque du journal satirique Charlie Hebdo a été mise en scène, qu'al-Qaeda n'était pas derrière le 11 septembre et que les sionistes contrôlent la France».

Elle était apparue lors de la conférence «Palestine» du 26 juillet 2014 au théâtre de la Main d’Or en compagnie de Dieudonné (quatrième en partant de la gauche).

En novembre dernier, elle s'était exprimée devant le Club suisse de la presse, suscitant les protestations de Reporters sans frontières, qui l'accusait de faire le jeu de la «propagande russe». Vanessa Beeley avait à nouveau mis en cause les Casques Blancs. Le quotidien Le Temps avait consacré un article à la conférence controversée.

Le programme du séminaire, organisé par Thomas Flichy de La Neuville (chef du département des études internationales à Saint-Cyr) mentionne bien leur présence.

Interrogé par Checknews, le capitaine Moustafa Taïeb, un des responsables des relations internationales à Saint-Cyr, et qui était en charge de l'organisation logistique du sémainaire, confirme bien la présence de Vanessa Beeley et Piers Robinson, mais affirme d'abord qu'il ne sont venus que «comme auditeurs, et pas conférenciers». Contrairement, donc, à ce qu'indique le programme.

Problème : sur Twitter, Vanessa Beeley s'est félicitée le 17 mai d'avoir été invitée à une conférence où Piers Robinson a livré une présentation devant les cadets... Dans ce tweet où elle salue «l'ouverture d'esprit» de l'audience, figure également des photos de l'intervention de Piers Robinson, qui attestent donc qu'il a bien pris la parole, et permettent même de voir l'intitulé de son intervention : «media failure, government propaganda, and the "war on terror" form 9/11 to Syria»

Interrogé sur ces photos, le capitaine Taïeb couvient finalement que Piers Robinson est bien intervenu, mais assure que Vanessa Beeley n'a, elle, pas pris la parole. Interrogée sur la présence de la blogueuse au programme (intervention prévue le 16 mai entre 10h et 11h), il déclare, sans plus de précisions : «C'est la première version du programme. Elle devait effectivement intervenir. Finalement elle n'a pas pu».

Contacté par CheckNews, Thomas Flichy de La Neuville, organisateur du séminaire, n'a pas souhaité commenter, affirmant qu'il n'était «pas habilité à parler».

Une semaine après leur venue à Saint-Cyr, Vanessa Beeley et Piers Robinson devaient intervenir lors du «procès des medias», prévu le 27 mai dans un Musée à Leeds. L'évènement a pour objet de dénoncer la propagande médiatique occidentale. Le Musée de Leeds, où devait se tenir la conférence, a finalement annoncé son annulation, ayant expliqué avoir pris connaissance du contenu des échanges au programme, comme l'explique un article de Snopes. Finalement, l'évènement aura bien lieu à Leeds, mais dans un autre lieu, à en croire un tweet du jour de Vanessa Beeley.

They tried to silence us, but they will always fail..there are a few tickets left for Media on Trial in Leeds (Venue to be announced closer to the day) we are almost sold out which is perfect response to the media tyrants #Guardian #BBC #HuffPo etc https://t.co/cLV9graUjH pic.twitter.com/hCoqaI6R0F