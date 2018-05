Bonjour,

Votre question a été simplifiée, de manière à répondre aux questions que nous avons eues sur le même sujet. La voici dans sa version intégrale : «Ces photos publiées sur la page Facebook "La Renaissance Turque" représentent-elles réellement des juifs états-uniens manifestant contre la politique d'Israël ?»

Le lien auquel vous faites référence renvoie sur la page facebook de «La Renaissance turque», un page d' «informations» sur la Turquie, plutôt pro-Erdogan. Partagé plusieurs dizaines de milliers de fois, le post en question, daté du 2 mai 2017, est constitué de quatre photos, légendées ainsi : «Ce jeudi, des milliers de Juifs ont protesté contre Israël et ses crimes devant le siège de l'ONU aux Etats-Unis !» Le jeudi correspondant donc, a priori, au 27 avril 2017.

La photo principale est issue de l'agence de presse Associated Press. Elle a bien été prise aux Etats-Unis, à Manhattan (New York), mais date, selon le site d'information en ligne The Times of Israël, du 9 mars 2014, et non pas de l'année dernière. Surtout, il ne s'agit pas de juifs protestant «contre Israël et ses crimes» mais d'une manifestation de juifs orthodoxes (haredim) s'insurgeant contre un projet du gouvernement israelien de mettre fin à l'exemption de service militaire dont bénéficient les étudiants israéliens et juifs religieux.

La seconde photo ne date pas non plus d'avril 2017 mais du 6 juillet 2014, et elle n'a pas été prise à New York mais à Jérusalem. Il s'agit d'une photo de l'agence Getty illustrant la visite d'un groupe de juifs ultra orthodoxes (Neturei Karta, opposé à l'existence d'Israël) aux Palestiniens du quartier de Shuafat, situé à Jérusalem-Est, deux jours après l'enterrement d'un jeune palestinien, kidnappé et tué par trois israéliens d'extrême droite, le 2 juillet 2014.

Quant aux 3e et 4e photos, elles ont bien été prises à New York, et concernent bien des rassemblements de protestation, regroupant notamment des juifs américains, contre la politique militaire de l'Etat hébreux. Mais ces clichés datent respectivement d'août et juillet 2014 (et non pas d'avril 2017), alors que sévissait au Proche-Orient un nouveau conflit entre Israël et le Hamas, lors de l'été 2014. Les deux semblent illustrer des rassemblements d'opposants à la riposte d'Israël contre la bande de Gaza.

La première photo, issue de l'agence Getty, correspond, selon l'agence, à un rassemblement de Juifs et de Palestiniens près du siège de l'ONU à Manhattan, peu avant une veillée aux bougies prévue pour le le soir même. Elle est aussi repérable sur le site du journal populaire turc Milliyet, qui parle d' «un groupe d'Américains, dont la plupart sont des Juifs vivant aux Etats-Unis, [qui] proteste contre les attaques israéliennes contre Gaza».

La seconde figure sur le site d'Aljazeera Turquie. Elle est également libellée comme provenant de l'agence Getty. Le texte parle de «Juifs (...) rassemblés devant le World Trade Center à New York [qui] ont ​​brandi des drapeaux palestiniens. Le groupe a crié 'boycott Israël' [et] portait une banderole disant 'Israël ne représente pas le judaïsme du monde'"». On la retrouve aussi sur le site du quotidien allemand Die Welt, datée de la même époque (juillet 2014) et sous la légende suivante: «Les combats dans la bande de Gaza provoquent des sentiments forts dans le monde entier. A New York, les gens protestent».

Ce n'est pas la première fois que la page «La Renaissance turque» ment sur les légendes des photos qu'elle publie. Les «Observateurs» de France 24 avaient déjà épinglé cette page pour des clichés relayés en août 2017 et censés représenter des victimes Rohingyas gisant dans l'eau, en Birmanie. Ces photos, partagées plus de 9 000 fois, représentaient en fait les victimes du naufrage d'un ferry en Birmanie, des baigneurs dans une rivière au Pakistan, ou encore un groupe de prisonniers thaïlandais plaqués au sol.

En résumé, trois des quatre images représentent biens des juifs américains (d'obédiences très différentes) protestant contre la politique militaire israélienne. Mais aucune ne correspond à la date indiquée dans la légende.

Cordialement,

Luc Peillon