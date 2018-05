Bonjour,

Dimanche 20 mai, le président vénézuélien Nicolas Maduro a été réélu avec 68% des voix.

Le lendemain, lundi, le groupe de Lima, qui réunit une quinzaine pays latinoaméricains, a refusé de reconnaître le résultat du vote. «En conséquence, les quatorze pays ont rappelé leurs ambassadeurs à Caracas, et ont convoqué l'ambassadeur vénézuélien sur leur territoire», note CNN en espagnol. Le groupe de Lima juge que le processus n'est pas «démocratique, libre, juste et transparent».

Même son de cloche du côté des Etats-Unis, de l'Australie et du Canada. Dans une déclaration commune (à la quelle ont aussi pris part l'Argentine, le Chili et le Mexique, également membres du groupe de Lima), le ministre des Affaires étrangères argentin Jorge Faurie explique que ces pays «ne reconnaissent pas les résultats car [le scrutin] a été convoqué par une autorité illégitime, l'Assemblée nationale constituante, excluant la participation d'acteurs politiques et qu'il n'y a pas eu d'observateurs internationaux le déclarant libre, juste, indépendant et démocratique», relève l'AFP dans une dépêche.

De son côté, l'Union européenne envisage des sanctions, a fait savoir la représentante de la diplomatie européenne Federica Mogherini, selon qui il y a eu «des obsatcles majeurs à la participation des partis politiques de l'opposition et de leurs dirigeants» et «de nombreuses irrégularités signalées le jour du scrutin, y compris l'achat de vote». Dans un communiqué, la diplomatie française a réagi mercredi, exprimant dans un communiqué «sa profonde préoccupation». Outre les griefs précédemment exposés, le Quai d'Orsay déplore l'«absence d'indépendance du juge électoral», considéré comme trop proche du pouvoir par l'opposition vénézuélienne.

De son côté, le deuxième homme du scrutin, Henri Falcon, a demandé qu'un nouveau vote soit organisé. Arrivé troisième, Javier Bertucci reconnaît, lui, les résultats mais parle (comme plusieurs pays précités) d'un «achat de vote», notamment avec les «points rouges» dont CheckNews vous parlait dans une précédente réponse, ces centres de distribution de nourriture aux abords des bureaux de vote.

En amont de la Présidentielle, 4 des 6 partis représentés au Parlement estimaient que le vote serait «illégitime», comparant le pays à une dictature, et évoquant une «rupture de l'état de droit, des principes républicains, violation des droits de l'homme». L'ensemble de ces critiques sur le processus électoral recoupent les réponses que nous avons déjà écrites: il a été compliqué pour l'opposition de participer à l'élection, ce qui a poussé les principaux partis de droite à boycotter l'élection. De nombreux pays, mais aussi l'ONU ou l'Union européenne ont également refusé d'envoyer des observateurs, comme le demandait l'opposition de droite, pour ne pas légitimer l'élection contestée. Enfin, des promesses de campagne, mais aussi l'installation de stands politiques relevant l'identité d'électeurs aux abords des bureaux de vote ce dimanche ont posé la question de l'achat de voix.

Finalement, moins d'un Vénézuélien sur deux a voté dimanche, alros qu'ils étaient 80% à participer à la présidentielle de 2013. Interrogé par RCF, le chercheur de l'IRIS Christophe Ventura résumait ainsi le scrutin, en amont de sa tenue: «La difficulté de cette élection, ce ne sont pas les conditions pratiques, mais surtout le fait que les conditions politiques dans lesquelles elle s’organise sont compliquées, car une partie de l’opposition ne donne aucune légitimité à ce scrutin.»

