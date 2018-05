Bonjour,

Jean-Luc Mélenchon a effectivement affirmé lors de son passage dans l'émission politique, jeudi 17 mai, que la politique fiscale d'Emmanuel Macron revenait à offrir 1,5 million d'euros par an aux 100 les plus riches.

Cette statistique provient d'un calcul effectué fin octobre 2017 par le président de la commission des finances du Sénat, le socialiste Vincent Eblé, à partir de chiffres récupérés auprès de Bercy. Le sénateur était arrivé à la conclusion que la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% sur les revenus du capital aboutissaient à un cadeau moyen de 1,5 million d'euros pour les 100 premiers contribuables.

Comme cela était rappelé dans un article de Libération, le sénateur avait saisi le ministère de l'économie après l’appel lancé dans Libération par plus de 120 parlementaires, exigeant du gouvernement des éléments précis sur «l’impact» des réformes fiscales en faveur des plus aisés.

Selon les données chiffrées communiquées par Bercy à Vincent Eblé, le seul PFU devait rapporter 582 380 euros par an aux cent premiers contribuables français qui paient aujourd’hui l’ISF.

Pour arriver à 1,5 millions d'euros, Eblé effectuait en revanche un calcul personnel à partir des quelques chiffres qu'avait donnés quelques jours avant Bruno Le Maire, poussé dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Selon le ministre, les cent premiers contribuables soumis à l'ISF payaient chacun, en moyenne, 1,26 million d’euros. Bercy avait assuré qu’il était impossible de chiffrer ce que ces personnes continueraient de payer au titre de l’IFI. Mais Eblé avait fait un rapide calcul : «Dans la mesure où les plus hauts patrimoines sont constitués à environ 85% d’actifs financiers [qui ne seront plus soumis au nouvel IFI, ndlr], il peut être fait l’hypothèse que le gain lié à la transformation de l’ISF en IFI s’élève pour ces contribuables à environ 1 million d’euros par an», avait-il estimé.

Et voilà comment on arrive à ce chiffre moyen, cité jeudi par Jean-Luc Mélenchon, de 1,5 million d'euros d'économie pour chacun des 100 contribuables les plus riches. Un chiffre qui est une moyenne, et qui est forcément estimatif, de par le manque de précisions concernant le volet ISF.

