Jean-Luc Mélenchon, invité de l'Emission politique sur France 2 le 17 mai dernier, a indiqué ceci: «Alors que nous avons 1 000 kilomètres de côtes en France, et bien nous n'avons pas une seule éolienne en mer.»

Le leader de la France Insoumise a presque raison. Il y a quelques semaines, une éolienne flottante nommée Floatgen a été mise à l'eau, à une vingtaine de kilomètres au large du Croisic (Pays de la Loire). Son réseau a été raccordé au réseau électrique terrestre, mais elle ne sera mise en service qu'après une série de tests préalables. Sa turbine de 2 mégawatts, devrait suffire pour alimenter la commune du Croisic, selon Ideol, la start-up qui l'a conçue.

Ce sera la toute première éolienne offshore qui a vu le jour en France. Mis à part le projet Floatgen, il n'existe aucune éolienne offshore au large des côtes françaises. La France accuse en effet un important retard par rapport à ses voisins européens. De l'autre côté de la Manche par exemple, le Royaume-Uni accueille 1753 éoliennes offshore ; l'Allemagne en décompte 1169.

Pourtant, comme le rappelle un article du Monde, les conditions favorables ne manquent pas. Avec ses 3500 kilomètres de côtes - et non pas 1000 comme le laisse entendre Jean-Luc Mélenchon - la France possède la plus longue façade maritime du continent européen. Le pays possède également une superficie maritime de onze millions de km².

Les causes de ce retard sont en partie dues aux multiples recours en justices par les associations anti-éolien mais aussi les particuliers qui contestent les différents projets en cours.

En 2003, un projet d'éolienne offshore avait été lancé sur les côtes normandes. Étudié par les administrations locales, il avait même fait l'objet de toutes les autorisations nécessaires en 2006-2007. Mais aucune éolienne n'a encore vu le jour, en raison de recours en justice et des protestations pour nuisances visuelles et sonores.

Après le Grenelle de l’environnement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le gouvernement avait fixé un objectif de 5 000 à 6 000 MW d’éolien offshore à l’horizon 2020. L'Etat avait alors effectué deux appels d'offres en juillet 2011 et en mars 2013 pour la construction de plusieurs parcs éoliens en mer. En 2012 et 2014, six projets de parcs d'environ 400 éoliennes pour une capacité de 3 GW le long de la façade atlantique et de la Manche avaient remporté ces deux appels d'offres. En 2012, trois projets avaient été remportés par EDF, allié à General Electrik-Alstom, puis un par l'Espagnol Iberdrola. En 2014, un consortium mené par Engie avait remporté le deuxième appel d'offres pour deux autres projets offshore au Tréport et à Noirmoutier – Ile d'Yeu. Pour ces six projets, l'Etat a versé presque 41 millions d'euros de subventions. Mais aucune éolienne n'a vu le jour pour le moment. En cause, un frein mis par les associations et collectifs anti-éolien, le manque de cadres réglementaires, et les problèmes techniques et financiers. Le gouvernement lui-même estime par ailleurs que le montant des subventions accordées est trop élevé. Récemment, un amendement a été ajouté dans le projet de loi « pour un Etat au service d'une société de confiance », permettant une renégociation voire l'annulation de ces six projets, jugés trop coûteux. «Le tarif accordé à ces installations est très élevé et ne correspond plus aux prix actuels de l'éolien en mer, entraînant des rémunérations excessives pour les candidats retenus», expliquait le texte. L'amendement a finalement été rejeté par le Sénat, mais la menace d'une annulation des projets reste encore présente. Le projet de loi doit encore passer en commission mixte-paritaire.

En dehors de cet appel d'offres par l'Etat, plusieurs projets sont en cours un peu partout le long du littoral français. A l'horizon 2020, quatre éoliennes flottantes pourraient voir le jour entre l'île de Groix et Belle-île, au large des côtes bretonnes. Trois autres fermes éoliennes pilotes devraient être installées en Méditerrannée également.

Deux autres projets avaient été annoncés sous le quinquennat de François Hollande, pour la construction de ferme offshore au large de Dunkerque (mise en service prévue en 2022), puis de l'île d'Oléron (mise en service à l'horizon 2023). Mais aucun appel d'offres n'a encore été effectué.

Dans son projet présidentiel, Jean-Luc Mélenchon misait beaucoup sur la mer, comme nous l'avions raconté dans Libération, y compris pour l'éolien offshore. Voici ce que nous écrivions, lors de la campagne présidentielle :

Son programme se déroule sur un axe principal : le développement des énergies marines renouvelables (EMR). Le candidat, qui souhaite investir 50 milliards d’euros dans les énergies renouvelables (toutes confondues) pour sortir du nucléaire, veut arriver à la production de 10GW à 15GW d’ici 2030, grâce à l’éolien posé, 5GW à 6GW grâce à l’éolien flottant et enfin 2GW à 3GW grâce à l’hydrolien. Des objectifs juste en deçà de ceux fixés par le syndicat des énergies renouvelables, qui vise 15GW en éolien offshore posé, 6 GW en flottant et enfin 3GW en hydrolien à l’horizon 2030.

En résumé, il n'y aujourd'hui aucune éolienne offshore en service au large des côtes française. Une éolienne flottante a bien été construite et installée il y a quelques semaines à quelques kilomètres du Croisic (44), mais sa mise en service ne sera pas effective dans l'immédiat. Il y a par ailleurs de nombreux projets de construction de parcs éoliens, mais ils ne pourront voir le jour (s'ils voient le jour) avant plusieurs années, selon le Ministère de la transition écologique et solidaire.

Marie-Perrine Tanguy