Bonjour,

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a en effet communiqué le 17 juin sa liste des 23 pour la Coupe du monde, qui aura lieu en Russie, du 15 juin au 15 juillet.

23 joueurs et onze «suppléants», priés de se préparer de leur côté, et qui pourront être appelés en cas de blessure dans le groupe.

C'est une différence par rapport aux compétitions précédentes. En 2014, pour la coupe du monde au Brésil, et en 2016 pour l'Euro en France, alors que Didier Deschamps était déjà sélectionneur, les «suppléants» s'appelaient «réservistes» et participaient à la phase de préparation avec les 23. Avant de quitter le groupe juste avant le début de la compétition.

Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps a justifié ainsi ce choix : «En 2014 et en 2016, les joueurs venaient au fur et à mesure. La dernière fois, pendant l'Euro 2016, j'ai commencé le premier stage, on était 14 ou 15. Là, j'ai la possibilité d'avoir, mis à part Raphaël Varane qui est concerné par la ligue des champions, ils seront là, présents, pour le premier jour de stage, le 23. Et on a un match qui vient malgré tout très vite derrière, puisqu'on joue le 28. C'est une situation qui est différente que celle que j'ai connu en 2016, et en 2014. Je le répète, on est déjà en mode compétition, pour pouvoir vraiment travailler sur le qualitatif, dès le premier jour». C'est donc parce qu'il dispose d'un groupe quasiment au complet dès le départ de la préparation (contrairement à 2014 et 2016) qu'il a choisi de laisser les «suppléants» de côté cette année.

Depuis ce 23 mai, il ne reste plus que dix suppléants parmi les onze. Selon Le Parisien, Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG, a écrit à la Fédération pour signifier son refus de figurer parmi les suppléants de la liste. «Rabiot considère qu’il n’a pas à suivre un travail athlétique au cas où, ni à se rendre immédiatement disponible si Didier Deschamps devait faire appel à lui», écrit le quotidien.

Deschamps devrait s'exprimer à ce sujet en conférence de presse ce mercredi.

Bien cordialement,

Robin A.