Bonjour,

Nous avons coupé votre question, que voici en intégralité: «Le général Lizurey porte-t-il vraiment un insigne spécial «Notre-Dame-des-Landes» ? A quelles occasions ce type de décorations fantaisies sont-elles fabriquées ? Merci !»

Le général Lizurey est le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), il est donc responsable des gendarmes qui procèdent aux expulsions à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

C'est là qu'il a été pris en photo, notamment par la correspondante de RMC et BFM TV dans l'ouest, qui a remarqué un étrange écuson, cousu à l'uniforme du général. Votre question renvoyait vers son tweet.

De forme ronde et de couleur noire, l'écusson est cerclé de bleu, de blanc et de rouge et de l'inscription «GENDARMERIE NATIONALE - NOTRE DAME DES LANDES». Au centre, sur fond de flammes, une tête dessinée et des clés à molette croisées. En dessous de ce motif, une date: «2018». Des internautes ont noté qu'on l'apercevait également sur des photos publiées sur le site Reporterre.

Nous avons relayé vos questions au SIRPA, le service de communication de la gendarmerie, qui nous a répondu:

Le port des écussons et autres blasons sur les tenues et uniformes est réglementé en gendarmerie. Le texte de référence est une note expresse de la Direction générale de la gendarmerie dont la dernière actualisation remonte au 8 mars 2018. [...] Il faut distinguer deux types d'écussons ronds: 1/ les écussons ronds (rondaches) nécessitant une homologation auprès de la délégation au patrimoine. Cela concerne les écussons identifiant certaines qualifications officielles, spécialités techniques ou expertises, unités opérationnelles (OPJ, Plongeur, alpiniste, motocycliste, moniteur d'intervention professionnelle, etc.) Ces écussons dont le port est obligatoire sont fournis par l'administration dans le cadre de la dotation vestimentaire (carnet de points) 2/ les écussons ronds (rondaches) qui reposent sur une autorisation hiérarchique. Par tradition, certaines unités ou groupes peuvent en fonction de circonstances particulières créer un écusson «souvenir» destiné à marquer une opération particulière. Il s'agit d'un acte de cohésion destiné à symboliquement «marquer» l'expérience partagée. [...] Des écussons "commémoratifs" ont pu être établis et portés par les militaires engagés sur le théâtre d'opération. L'insigne demeure de conception libre. Il ne doit cependant pas porter atteinte aux valeurs ni ternir le renom de la gendarmerie. Le port est facultatif. L'équipement revient à la charge financière de celui qui décide de le porter.

Voilà pour les généralités. Quant à l'objet de vos questions, le SIRPA précise:

Pour le cas d'espèce, le directeur général de la gendarmerie s'est vu offrir cet écusson par un groupe de gendarmes mécaniciens de Loire-Atlantique [d'où, probablement, les clés à molette]. Ces militaires ont d'ailleurs conçus, eux même, l'écusson (dessin). Par sympathie vis à vis de ses équipes le directeur a donc décidé de l'arborer sur sa veste. Cet écusson a été fabriqué par une petite société locale (44) au prix unitaire de 8 euros. Il lui a été offert lors de la première partie des évacuations, début avril.

Fabien Leboucq

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.