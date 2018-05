Bonjour,

Votre question porte sur cet extrait de l'émission 28mn, sur Arte, qui a été beaucoup commenté. En ouverture d'une séquence portant sur le rapport publié par Oxfam quelques jours plus tôt à propos de la répartition des bénéfices, Thomas Porcher, économiste proche des insoumis, déclare :

Ce qui paraît aujourd'hui complètement fou, c'est que deux tiers de la richesse créée collectivement est captée par les actionnaires. Alors que quand vous regardez entre 1950 et 1970, ils touchaient 35, 45% maximum

Voici la séquence :

⅔ de la richesse créée collectivement est récoltée par les actionnaires. #CAC40 #RapportOxfam cc @oxfamfrance



Et pour @PorcherThomas, des Économistes @atterres, c'est complètement fou.



Qu'en pensez-vous ?

Le propos a été abondamment moquée sur les réseaux sociaux, Thomas Porcher étant accusé de raconter n'importe quoi. Et a vivement répondu à ses détracteurs :

Le blogueur déclassé @adelaigue, les génies de l’Opinion (@remigodeau, @CyrilleLachevre) et ceux de BFM biz biz (@ssoumier) en se basant sur une phrase tirée d’un tweet pensaient (en bavant) que je confondais VA et bénéf. Regardez l’émission en entier. Bande de charlots. pic.twitter.com/GudcUfH3EF — Thomas Porcher (@PorcherThomas) 16 mai 2018

Une ambiguïté à propos de la notion de «richesse créée»

En fait, le propos de l'économiste peut être vrai, ou totalement faux, selon ce qu'on entend par richesse créée.

Si on parle uniquement des bénéfices (comme Porcher assure l'avoir fait), l'économiste a raison. On retrouve peu ou prou la valeur citée dans le rapport d'Oxfam. On y lit ainsi : «de 2009 à 2016, les entreprises du CAC 40 ont redistribué 67,4% de leurs bénéfices en dividendes». Le reste se répartissant entre l'investissement et très marginalement (5,3%) les salariés (sous la forme de participation/intéressement).

Mais si on parle de la création de richesse comme de la «valeur ajoutée» (comme l'on entendu les détracteurs de Thomas Porcher), le propos de l'économiste inoumis est en revanche totalement inexact. En effet, si on prend la répartition de la valeur ajoutée (richesse produite par une entreprise, soit la différence entre le CA et les consommations intermédiaires), c'est-à-dire avant paiement des salaires et rémunération des actionnaires, la part revenant au travail est bien supérieure à celle revenant au capital. La rémunération du travail (salaires brut, intéressement, participation, cotisations patronales) représente ainsi, en 2017, pour l'ensemble de l'économie, 68% de la valeur ajoutée.

Cette petite polémique renvoie directement aux critiques portées à propos du rapport d'Oxfam. Un des reproches faits à l'ONG, comme nous l'avions expliqué dans une précédente réponse, a justement été de se focaliser sur la répartition du bénéfices, après paiement des salaires, donc.

En résumé : si l'on entend la richesse créée comme la valeur ajoutée, alors il est inexact de dire qu'elle est captée pour 2/3 par les actionnaires, puisque deux tiers de la VA vont en fait rémunérer le travail. En revanche, si on parle des bénéfices (après paiements des salaires) il n'est pas faux de dire que pour le CAC 40 (selon le rapport d'Oxfam, qui n'a pas été contesté sur ce point), deux tiers de ces bénéfices allaient entre 2009 et 2016 aux actionnaires via le paiement de dividendes.

Cordialement

