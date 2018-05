Bonjour,

Nous avons reformulé votre question pour la raccourcir. Voici ce que vous nous aviez demandé: «Bonjour, je vois fleurir sur les sites d’extreme-droite une prétendue étude attestant que : 93% des crimes sexuels commis en Finlande on été perpétrés par des migrants originaires de pays islamiques. Cette étude existe-t-elle réellement ? Le chiffre évoqué est-il vrai? Merci d’avance»

Oui, cette étude existe réellement. Elle a été menée par l'université de la police finlandaise. Mais la conclusion qu'en tirent certains sites d'extrême-droite, comme Dreuz Info ou Suavelos, est totalement fausse. L'étude ne peut pas affirmer que 93% des crimes sexuels sont commis par des migrants puisqu'elle ne porte que sur les demandeurs d'asile. La question des violences sexuelles commises par des Finlandais n'est donc pas abordée, et aucun chiffre n'est disponible à ce sujet dans l'étude, sauf quand il s'agit de cas où des demandeurs d'asile sont victimes de finlandais.

D'où vient l'étude?

Elle a été réalisée par trois chercheurs de l'université de la police finlandaise, dans le cadre du projet Turva. Celui-ci, comme l'explique la police, vise à «promouvoir la compréhension des droits de l'homme fondamentaux des demandeurs d'asile et développer des méthodes de travail pour lutter contre la violence dans les centres d'accueil». L'étude est le premier volet de ce projet en trois parties, les deux autres consistant à partir de ces résultats pour promouvoir la compréhension de la société finlandaise par les demandeurs d'asile et à former les salariés des centres d'accueil pour prévenir les actes de violence.

Comment a-t-elle été réalisée?

Les données étudiées par les chercheurs proviennent des fichiers de police enregistrés sous le code TUPA2, celui-ci (créé dans le cadre du projet Turva) recense tous les rapports de police en lien avec les demandeurs d'asile «afin de connaître le nombre de crime commis par des demandeurs d'asile, tout comme la victimisation des demandeurs d'asile». Ainsi, «les données proviennent de cas enregistrés par le système d'information de la police en 2016, dans lequels un demandeur d'asile était soit le suspect, soit la victime d'un crime. Au total, 1 565 rapports ont été étudiés. Durant cette année, entre 20 et 30 000 demandeurs d'asile ont résidé en Finlande».

Que dit-elle?

En résumé, 1066 victimes ont été recensée. Deux tiers d'entre elles étaient des hommes, plus de la moitié avaient moins de 25 ans, et 49% d'entre eux étaient Irakiens.

1052 personnes ont été soupçonnées de crimes, dont 95% d'hommes. Plus de la moitié aussi avaient moins de 25 ans, et 62% étaient d'origine irakienne.

Concernant les violences sexuelles, 116 infractions ont été recensées au total. Et, en effet, sur ces 116 cas 83 des suspects étaient irakiens, 14 afghans et 6 marocains. Quatre d'entre eux étaient finlandais (et cela concerne donc des crimes commis sur des demandeurs d'asile), pour 3 cas la nationalité des auteurs présumés était inconnue, 2 suspects étaient iraniens et l'on compte enfin un suspect bangladais, un camerounais, un somalien et un syrien. Rappelons encore une fois que ces chiffres n'ont rien d'étonnant puisqu'ils ne concernent que les demandeurs d'asile. Les Irakiens et Afghans représentent le groupe le plus important de demandeurs d'asile en Finlande, note l'étude.

Sur les 147 victimes, 78% d'entre elles étaient de nationalité finlandaise.

Au total, les infractions sexuelles contre des citoyens finlandais représentaient le troisième motif d'infraction enregistré, derrière les «violences et menaces impliquant un autre demandeur d'asile», et les vols.

En résumé, le chiffre de 93%, tel qu'il est cité par plusieurs sites d'extrême-droite est faux. Une étude finlandaise montre que les Irakiens, Afghans et Marocains représentaient 93% des auteurs soupçonnés d'infractions sexuelles si l'on ne prend en compte que les cas de violences impliquant des demandeurs d'asile. Cela ne signifie absolument pas que 93% des violences sexuelles en Finlande sont commises par des personnes originaires de ces trois pays.

