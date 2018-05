Bonjour,

Votre question s'inscrit dans le cadre des manifestations réprimées par l'armée israélienne aux frontières de la bande de Gaza. Depuis le début du mouvement de protestation il y a sept semaines, on compte déjà plus d'une centaine de morts côté palestinien. Les Gazaouis commémorent, avec ces manifestations, la Nakba («catastrophe», en arabe): en 1948, 700000 Palestiniens ont été déplacés pour permettre la création de l'Etat d'Israël.

D'où les médias tirent-ils leur bilan du nombre de victimes ? Des autorités sanitaires gazaouies.

De Libé au Monde en passant par Arte, le Washington Post, Al-Jazeera ou Sputnik, et même Times of Israel... Tous se réfèrent au ministère local de la Santé, c'est-à-dire au ministère de la Santé de la bande de Gaza. Les agences de presse, comme l'AFP ou Associated Press, sur lesquelles s'appuient parfois les médias, publient également les bilans à partir des communiqués de cette autorité. Celle-ci est aussi la source des bilans que relaient l'Organisation mondiale de la Santé.

Fabien Leboucq

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.