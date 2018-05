Bonjour,

Nous avons tronqué votre question, initialement formulée ainsi : la nouvelle ambassade américaine est-elle située à Jérusalem-Ouest, territoire internationalement reconnu comme appartenant à Israel, ou à Jérusalem-Est, territoire palestinien conquis en 1967? Elle renvoyait aussi vers un article du site d'extrême-droite Dreuz, où l'auteur se félicite que le président américain Donald Trump l'ait «mise bien profond, aux Palestiniens», en déménageant l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Dreuz précise (et s'enthousiasme) que ce soit «à Jérusalem Est que Trump a[it] installé la nouvelle ambassade».

Jérusalem – que le président des Etats-Unis a reconnu capitale d'Israël en décembre – est une ville dont les quartiers orientaux ont été (re)conquis par l'Etat hébreux qu'en 1967, lors de la guerre de Six Jours. Auparavant, l'est et la vieille ville avait été conquis par la Jordanie, en 1949. La «réunification» des deux parties de la Ville sainte en 1967 est célébrée tous les 13 mai par des juifs religieux: c'est la Journée de Jérusalem.

Cette annexion n'est pas conforme au droit international. L'Organisation des nations unies considère donc (et n'est pas la seule) que Jérusalem-Est est un territoire palestinien occupé par l'Etat hébreux.

No man's land

Voilà pour le contexte. De là votre question: est-ce que l'ambassade est installée dans ce territoire dit «occupé»? Oui, répondent l'ONU et plusieurs experts - même si les Etats-Unis pensent différement.

Le correspondant de Libération sur place, Guillaume Gendron, qui a notamment couvert ce déménagement , expliquait il y a quelques jours:

Concrètement, le «déménagement» consistera à l’apposition d’un nouveau sceau sur un bâtiment consulaire situé dans le quartier d’Arnona. [...] Ce bâtiment sans charme, utilisé jusqu’ici pour le renouvellement des passeports et visas, se situe en haut d’une colline du no man’s land de 1948, à la lisière des quartiers arabes de Jérusalem-Est.

Ce «no man's land» désigne une zone située entre les lignes tracées par les dignitaires militaires jordaniens et israéliens au moment du cessez-le feu, fin 1948. Elles ont ensuite servi à l'établissement des frontières (qui ont été espectées pendant une vingtaine d'années, jusqu'à la guerre de Six Jours).

Dans un article de mars 2018, le New York Times écrivait:

Un haut responsable onusien, qui préfère l'anonymat du fait l'extrême sensibilité du sujet, a dit qu'il était impossible, à partir de la carte de 1949, de savoir exactement quelle partie du complexe consulaire d'Arnona était située où. […] Mais n'importe quel terrain situé entre les deux lignes fait bien partie des territoires occupées, poursuit-il.

Pour leur part, les Etats-Unis en sont sûrs: le site de l'ambassade «a été continuellement utilisé par Israël depuis 1949», selon le Département d'Etat, cité par le Times. Voice of America rapporte les propos d'une porte parole de la diplomatie américain pour qui le site de l'ambassade est «partiellement situé à Jérusalem-Ouest» et «partiellement dans le no man's land».

Les deux médias rappellent toutefois que ce no man's land où se trouve le quartier d'Arnona a été conquis, comme Jérusalem-Est, par l'armée israélienne en 1967. A ce titre, «il est considéré par les Nations unies et une bonne partie du monde [et plusieurs experts qu'interroge le journal] comme un territoire occupé», relève le Times.

Fabien Leboucq

