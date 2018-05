Bonjour,

Votre question se rapporte à l'attaque au couteau qui a eu lieu samedi 12 mai, à Paris, qui a fait un mort et plusieurs blessés dans le quartier de l'Opéra. L'auteur de l'attentat, abattu par la police, Khamzat Asimov, est né en Tchétchénie et a été naturalisé français, explique Libération dans le portrait du tueur.

L'information est tombée mardi 15 à la mi-journée : dans la ville de Strasbourg, dont il est originaire, un des proches d'Asimov a été interpellé ce week-end, puis transféré lundi au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Celui qui intéresse désormais les services de renseignement est Abdoul Hakim A., un travailleur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon l'Agence France-Presse (AFP).

Selon l'AFP, Abdoul Hakim A. était en effet suivi par les services de renseignement depuis son mariage religieux avec Inès Hamza, une francilienne radicalisée de 19 ans qui avait tenté de partir en Syrie. En janvier 2017, elle avait été mise en examen pour association de malfaiteurs à visée terroriste et placée sous contrôle judiciaire dans une instruction à Paris où trois autres femmes sont impliquées, selon des sources proches de l'enquête.

C'est en raison de ses liens avec cet ami que Khamzat Azimov avait été entendu il y a un an par la section antiterroriste de la brigade criminelle.

CheckNews a appelé le directeur général de l'OFII, Didier Leschi. Il confirme qu'Abdoul Hakim A était bien employé à l'office (qui emploie, rappelle-t-il, plus d'un millier de personnes sur une trentaine de sites), et affirme qu'il n'y a eu «aucune alerte» de la part des services de renseignement au moment de son embauche, en janvier dernier:

C'était un agent d'accueil. Il était à l'entrée des bureaux strasbourgeois de l'OFII, pour accueillir le public. Ce n'était pas un fonctionnaire. Il s'agissait d'un emploi précaire, un CDD de courte durée. Il a été embauché en janvier, et son contrat a été reconduit jusqu'en décembre.

C'est un citoyen français, et lors de son embauche, les vérifications d'usage ont été réalisées : il n'avait pas de casier judiciaire.

Lundi on a constaté qu'il n'était pas à son poste, et quand on a su qu'il avait été arrêté, il a immédiatement été mis à pied par l'OFII.