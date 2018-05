Bonjour,

Vous faites référence à deux hashtags qu'on retrouve effectivement souvent sur les comptes des militants LREM.

Voici (au hasard) un exemple :

Les quatre lettres signifient : «Follow Back Progressive EU». Le hashtag a été créé dans le cadre du Brexit. Il s'agit d'un signe de ralliement censé permettre aux pro-européens de tous les pays de se suivre sur Twitter. C'est un Néerlandais, Hendrick Klaassens, qui en revendique la paternité, se définissant sur son profil comme «creator of # FBPE for @ ProgressiveEur»

#ProEU tweeps organize Follow Back Saturdays! Type #FollowBackProEU or #FBPE if you want to get more #ProEU followers. Let's do this! pic.twitter.com/zLDP9UUcR4

Utilisé comme trait d'union numérique entre les «activistes pro-européens» du Royaume-Uni, le hashtag s'est répandu dans l'ensemble des pays de l'UE. Devant le succès des quatre lettres, le fondateur a insisté sur le fait que FBPE ne correspondait à aucune parti en particulier, son but étant de rassembler « tous ceux qui supportent l'UE et veulent combattre les populistes et partis d'extrêmes droite »

#FBPE has NO affinity to any political party, neither in the UK, nor in a EU-country on the European mainland. It is meant to unite all those who support the EU and fight populist and far-right parties and ideas across the EU. At the moment people from 12 countries use it. pic.twitter.com/DBgtUSQ9Kk