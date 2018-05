Bonjour,

Nous avons reformulé votre question qui était : «Qu’est-ce qui justifie pour Israël de tirer sur les manifestants palestiniens ?»

Votre question concerne les dizaines de Palestiniens tués par l'armée israélienne lors des manifestations contre l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, lundi 14 mai.

Selon les derniers bilans, au moins 59 Gazaouis ont péri sous les balles des snipers israéliens, alors qu’au moins 40 000 Palestiniens s’étaient massés le long de la clôture israélienne, pour la septième semaine de la «Marche du retour», manifestation organisée par les Palestiniens pour commémorer la Nakba, l'exode palestinien de 1948 après la première guerre israélo-arabe.

A propos de cette journée, notre correspond sur place, Guillaume Gendron, écrit : «Il s’agit de la plus sanglante à Gaza depuis la fin de la guerre de 2014, venant s’ajouter à la cinquantaine de morts, vingtaine d’amputés et centaines de blessés par balle comptabilisés depuis le début du mouvement. La tragédie était attendue par tous les acteurs - de Tsahal au Hamas -, chacun se retranchant derrière ses mortifères représentations historiques, présupposés idéologiques et obsessions sécuritaires».

Sur son site, Tsahal, l'armée israélienne, justifie ainsi les tirs de ses soldats : «40 000 émeutiers se sont rassemblés le long de la clôture, avec des explosifs, des fusils, des cocktails Molotov et même des cerfs-volants incendiaires pour franchir la clôture de sécurité».

L'armée ajoute : «Tsahal a envoyé des tracts pour avertir les habitants de Gaza de ne pas s'approcher de la clôture - considéré comme une violation manifeste de la souveraineté israélienne - mais le Hamas souhaite continuer de mener ses activités et continue d’inciter les habitants de Gaza à participer à ces émeutes».

Depuis le début des manifestations, la réponse de Tsahal est toujours la même - l'utilisation des armes à feu pour protéger la souverainté de l'Etat hébreu.

Pourtant, selon le New York Times, la plupart des manifestants qui ont été tués lundi n'étaient pas armés.

Tsahal agit-elle légalement ?

Le 5 avril 2018, l'ONG israélienne défendant les droits des Palestiniens, B'Tselem, avait publié des encarts dans plusieurs médias, où l'on pouvait lire : «Soldat, les consignes de tirs susceptibles de provoquer la mort de civils ne présentant pas de danger pour des vies humaines, sont illégales».

Dans la foulée, le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Erdan avait affirmé à la radio militaire avoir demandé au procureur général d'examiner la possibilité de poursuivre cette ONG pour «appel à la sédition». Rappelant au passage que «pour ce qui est des consignes de tirs, le soldats traitent toute activité mettant en danger la sécurité d'Israël comme des opérations terroristes».

Le débat s'est poursuivi devant la Cour suprême. Le 1er mai dernier, au cours d'une audience mouvementée face à plusieurs associations qui affirmaient qu'Israël violait le droit international, Tsahal affirmait avoir «mis à jour» son approche concernant l'usage des armes à feu, depuis les premières manifestations de la «Marche du retour». Sans en dire plus, et en rejetant en bloc les accusations.

Alors qu'une décision de la Cour suprême était attendue avant le 15 mai, celle-ci ne s'est toujours pas prononcée sur la légalité de la riposte israélienne.

«Il semblerait que Tsahal, et possiblement la Cour suprême, attende la fin de cette crise pour répondre à toutes ces questions, et s'exprimer sur les cas individuels où des mineurs, des journalistes des Palestiniens non-menaçants ont été tués par les forces armées israéliennes», écrit l'un des plus grands quotidiens israéliens, le Jerusalem Post.

Robin Andraca