Bonjour,

Vous nous avez posé la question sur Twitter, en mettant face à face deux citations.

La première est attribuée à Maître Olivier Grimaldi, l'avocat de l'opératrice du Samu de Strasbourg qui s'était moquée, le 29 décembre, de l'appel d'une jeune femme de 22 ans, Naomi, morte quelques heures plus tard à l'hôpital. L'enregistrement de cet appel, très choquant, avait été publié le 27 avril dernier par l'hebdomadaire alsacien Heb'Di.

Sur BFMTV, l'avocat a déclaré, à propos de sa cliente, mise à pied depuis et qui envisagerait de changer de métier : «C'est une personne qui fait ce travail depuis 2009 à peu près. C'est un agent confirmé, qui avait bien sûr fait une journée de 12 heures le 26 décembre». Soit trois jours avant le drame. Il a ajouté : «En Alsace c’est un jour férié, donc c’est un jour difficile. Ensuite, elle a travaillé deux jours consécutifs, et elle était sur la fin de son cycle de trois jours le 29 décembre». A noter, à ce stade, que l'avocat fait une erreur: si la salariée avait travaillé du 26 au 29 décembre inclus, elle aurait enchaîné quatre jours de travail de suite et non pas trois.

De son côté, interrogé par Le Parisien à propos d'un éventuel «surmenage», le directeur du CHU de Strasbourg, Christophe Gautier, s'est montré formel : «Nous avons vérifié : elle en était à son deuxième jour de travail consécutif. Le 29 décembre, elle avait commencé à travailler à 7h30 quand elle a répondu à l’appel de Naomi autour de 11h30, après un congé annuel de quinze jours».

Première différence entre ces deux déclarations, les dates du 26 et 27 décembre. L'avocat affirme que l'opératrice travaillait ces jours-là, tandis que le directeur du CHU semble dire qu'elle n'a travaillé «que» les 28 et 29 décembre, après 15 jours de vacances.

Contacté par CheckNews, Christophe Gautier précise le planning de l'opératrice, revenant un peu sur sa première déclaration :

«Le 29, elle en était effectivement à son deuxième jour de travail consécutif. Elle ne travaillait pas le 27, mais elle travaillait le 26. Cela faisait suite à quatre jours de congés, du 22 au 25. Avant, elle avait travaillé les 20 et 21. Cette période était précédée de 11 jours de congés, du 9 au 19. En décembre, au total, l'opératrice a travaillé huit jours».

L'opératrice travaillait donc bien le 26, mais pas le 27.

Autre différence : selon le directeur du CHU, elle en était ainsi, le 29, à son deuxième jour de travail consécutif, et non à son troisième, comme l'a aussi déclaré l'avocat sur BFMTV.

A chaque fois, l'opératrice a travaillé 12h par jour, précise le même directeur. «C'est le modèle du planning, il est construit par roulement de 12h, à la demande des agents, car cela ouvre le droit à beaucoup de jours de repos compensateurs», explique-t-il, pour justifier les douze heures quotidiennnes. «La préconisation du roulement est de travailleur deux jours d'affilée, trois si nécessaire», ajoute-t-il. Dans le cas de l'opératrice, le directeur assure qu'en décembre, elle n'a jamais travaillé plus de deux jours d'affilée.

Contacté par CheckNews, Maître Olivier Grimaldi n'était pas disponible ce jour pour répondre à nos questions.

Bien cordialement,

Robin Andraca