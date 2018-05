Bonjour,

Votre question fait référence au projet de loi «renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes» examiné ce lundi 14 mai et mardi 15 mai par l'Assemblée nationale.

Rappelons avant toute chose qu'un viol est un crime défini par le code pénal comme «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol».

La contrainte «peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime». Cependant, l'âge de la victime mineure n'est pas automatiquement retenu pour caractériser un viol.

Cela avait notamment été le cas dans l'affaire de Pontoise dont nous avons déjà parlé dans Libération. Alors que la famille d'une fille de 11 ans avait déposé plainte en 2017 pour le viol de celle-ci, le parquet avait préféré poursuivre le prévenu, un homme de 28 ans pour atteinte sexuelle.

L'atteinte sexuelle est un délit qui «punit les relations sexuelles entre un majeur et un enfant de moins de 15 ans consentant», explique Carine Durrieu Diebolt, avocate de la partie civile dans le dossier de Pontoise, contactée par CheckNews. Cette décision avait relancé le débat autour du consentement des mineurs. Le procès a depuis été renvoyé aux assises, les faits ayant été requalifiés en «viol».

A l'automne dernier, le gouvernement a annoncé son ambition de changer la loi pour empêcher ce genre de situation en instaurant un âge de consentement sexuel, fixé à 15 ans après débat. En dessous de ce seuil, un mineur n'aurait pas été considéré comme consentant lors d'une relation sexuelle avec un majeur. La mesure était inscrite dans une première version du texte que Libération avait pu consulter. Le texte prévoyait que «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un mineur de 15 ans par un majeur» constituerait un viol «lorsque l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime».

Mais dans un avis du 13 mars, le Conseil d'Etat recommande au gouvernement de revoir sa copie poir éviter notamment les risques d'inconstitutionnalité.

Voici ce que nos consoeurs Catherine Mallaval, Amaelle Guiton et Julie Brafman écrivait au sujet de l'avis des juges du Palais-Royal :

«Selon eux, la seule circonstance que «l’auteur ne pouvait ignorer» l’âge de la victime est insuffisante pour caractériser une intention criminelle. Par exemple, une adolescente venant d’avoir 14 ans pourrait avoir une relation librement décidée avec un jeune homme de 17 ans, donc licite au regard de code pénal. Mais si elle se poursuivait, après la majorité de ce dernier, elle pourrait être qualifiée de viol. Les juges du Palais-Royal proposent plutôt de travailler à l’intérieur du périmètre de la loi actuelle en facilitant la démonstration des notions de «contrainte et surprise» lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans. Autrement dit, ils recommandent de prendre en compte «l’abus de l’ignorance de la victime», sa «maturité», et «son discernement» pour étayer ou non le consentement à des actes sexuels.