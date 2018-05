Bonjour,

«Le jour du Seigneur», qui comme son nom l'indique s'adresse à la communauté catholique, est, en effet, diffusé tous les dimanche matin sur France 2.

Ce n'est pas la seule émission religieuse diffusée ce jour-là. «Présence protestante», «Judaïca», «Islam» et «Sagesses bouddhistes» sont aussi au programme sur France 2, entre 8h30 et 12h, dans l'ordre inversé des demandes émises depuis 1949 par les différentes autorités religieuses (1946 pour les catholiques, 1955 pour les protestants, 1962 pour les israélistes, 1983 pour les musulmans et 1997 pour les bouddhistes). Les chrétiens orientaux et les orthodoxes ont aussi leur émission, une fois par mois. C'est le ministère de l'intérieur qui décide quel culte peut avoir son émission sur France 2.

Programmer des émissions religieuses est une mission du service public depuis la loi Léotard de 1986 sur la liberté de la communication. L'article 17 du Cahier des charges de France Télévisions précise en en effet : «Les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France sont diffusées sur France 2 avec un éclairage particulier sur les grands événements».

« La religion a sa place sur le service public »

Est-ce contraire au principe de laïcité, défini comme la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions ? A priori, non. Contactée par CheckNews, Laure Baudouin, directrice de l'unité des émissions religieuses de France Télévisions, répond sur ce point : «La religion a sa place sur le service public. Une religion mal comprise, on voit bien ce que ça donne. On essaye de donner un espace à toutes les religions présentes sur notre territoire, et de faire en sorte que chacun apprenne à se connaitre. Et si ça n’intéresse pas, on a le droit de fermer son poste».

Au fil des années, ils sont d'ailleurs de moins en moins nombreux à ne pas l'allumer, le dimanche matin. Plusieurs directeurs de France Télévisions ont tenté de supprimer cette case, ou de la délocaliser sur d'autres chaînes du groupe. Sans succès pour le moment.

Concernant le principe de laïcité, une question se pose toutefois. Alors que la loi de 1905 stipule que l'Etat ne subventionne aucun culte, le budget alloué à ces émissions par le Conseil d'administration de France Télévisions a représenté, en 2017, 10,654 millions d'euros, réparti entre les différents cultes en tenant compte de leur représentativité. Pour Laure Baudouin, ce n'est pas incompatible : «A partir du moment où c’est dans le cahier des charges, il faut bien les financer ces émissions. Il n'en finance pas une, il finance tout le monde. Il n'y a que les catholiques qui remettent de l’argent personnellement (50% en plus). Toutes les autres sont financées par le budget qui est accordé par le conseil d’administration de France Télévisions».

Une seule émission refusée

Chaque émission est visionnée avant diffusion (sauf, bien entendu, celles diffusées en direct). «Hors de question que ces émissions fassent du prosélytisme, ou de la propagande», assure la directrice des émissions religieuses sur France 2. Une seule fois, le comité d'éthique a bloqué une émission. «C'était une ancienne émission. Une "Source de vie", présentée par le grand rabbin Josy Eisenberg, qui avait invité l’auteur qui a écrit "Islam, phobie et culpabilité". Daniel Sibony», raconte Baudouin. «C'était tellement une démolition en règle du Coran et de l'islam que c'en était choquant. Et il n'y avait aucun contradicteur. Le comité d'éthique a visionné l'émission, et ils ont estimé que ce n'était pas diffusable. Ils ont retourné l'émission, avec Malek Chebel, anthropologue algérien des religions. Cette fois, il y avait quelqu'un pour répondre à Sibony».

Comment expliquer, enfin, les différences de temps d'antenne des différents cultes ? Pourquoi une demie heure pour les musulmans, et une heure et demie pour les catholiques ? «Le ministère de l'intérieur a dû faire ça au pifomètre, en fonction de la représentativité de chaque culte», estime Baudouin. Selon elle, il faudrait surtout revoir l'ordre de passage des différents cultes. «Plus la matinée avance, et plus il y a de spectateurs potentiels», explique-t-elle. «Les musulmans, dont l'émission est diffusée entre 8h45 et 9h15, n'ont pas manifesté pour l'instant leur désir de remonter dans le temps».

