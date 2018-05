Bonjour,

Votre question fait référence à une déclaration régulièrement prêtée depuis de nombreuses semaines à Aurore Bergé. La porte-parole du groupe LREM aurait ainsi affirmé : «nous avons trouvé le point d'équilibre entre la droite et l'extrême-droite». Certains twittos reproduisent même une capture d'écran d'un tweet du compte d'Aurore Bergé, semblant attester que la phrase a bien été prononcée.

@auroreberge "nous avons trouvé le point d'équilibre entre la droite et l'extrême-droite" c'est ce qu'on appelle l'extrême-centre — Insoumis Viennois φ (@vienneinsoumise) 21 avril 2018

En fait, il s'agit d'un extrait tronqué d'une déclaration à la matinale de CNEWS le 2 novembre 2017 à propos de la sortie de l'état d'urgence. Voici ce que déclarait Aurore Bergé :

«Nous, on a trouvé ce point d'équilibre, je vous assure, c'était très intéressant de voir cet hémicycle qui était tiraillé d'un côté entre cette extrême gauche, et de l'autre côté, vous l'avez dit, entre des positions conjointes entre la droite et l'extrême droite. Nous, on a permis ce point d'équilibre.»

A écouter à partir de 2mn55 :

L'écoute permet donc de comprendre qu'Aurore Bergé se félicite d'avoir trouvé « un point d'équilibre » entre les positions de l'extrême-gauche et celles, conjointes sur ce sujet, de la droite et de l'extrême droite.

Quant au tweet qui circule, il provient bien du compte d'Aurore Bergé mais il s'agit donc d'une erreur. Interrogée par Checknews, la porte-parole affirme : «Ma collaboratrice avait tweeté en live pendant la matinale et a fait une erreur. Je m'en suis rendue compte a posteriori et évidemment, ça a été retiré immédiatement». Ce qui n'a pas empêché certains twittos de faire des captures d'écran, et de faire circuler ce tweet depuis, alimentant cette rumeur.

