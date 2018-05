Bonjour,

Vous nous posez cette question en renvoyant vers les Macron Leaks, ces emails piratés de plusieurs membres de la campagne d'Emmanuel Macron et rendus publics deux jours avant le second tour. Parmi les comptes piratés, celui de la plume du candidat Quentin Lafay. Dans ses emails, plusieurs échanges montrent en effet que des contacts ont existé entre l'équope de campagne d'Emmanuel Macron et le syndicat étudiant Fage (Fédération des associations générales étudiantes).

Rappelons d'abord qu'aujourd'hui, la Fage soutient la réforme de l'université tout en précisant que celle-ci est loin d'être parfaite. «Les individus et étudiants à l’origine des blocages de quelques Universités ne sont qu’une minorité radicale, parfois violente, et qui ne représente pas légitimement l’avis du plus grand nombre, niant ainsi des principes démocratiques élémentaires», écrit la Fage suite à la publication des résultats d'un sondage en ligne. Selon cette enquête de la Fage, 72,3% des étudiants sont opposés au blocage des universités et 68,6% contre le boycott des cours, et 12 % sont «plutôt en désaccord» avec la réforme de l'accès à l'université, 20 % ne sont «pas d’accord du tout» ; 40 % sont «plutôt d’accord», 19 % sont «totalement d’accord». Enfin, 9 % n’ont «pas d’avis» sur la loi.

Quels ont été les contacts entre la Fage et l'équipe de campagne de Macron? En recherchant dans les emails de Quentin Lafay mis en ligne par Wikileaks, on retrouve plusieurs traces. Jean-Bapstiste Mougel, ancien président de la Fage de 2001 à 2003 et auteur de plusieurs notes sur l'enseignement supérieur pour l'équipe d'Emmanuel Macron a ainsi tenté d'organiser à plusieurs reprises une rencontre entre le président du syndicat étudiant et le candidat à la présidentielle. Sans succès: si la Fage a bien rencontré l'équipe de campagne de Macron (et de trois autres candidats), elle n'a jamais obtenu d'entretien personnel avec lui.

Organisation d'une rencontre

Ainsi, voici ce qu'il écrit le 19 janvier 2017 à l'attention du responsable du groupe de travail sur l'enseignement supérieur Thierry Coulhon: «Je suis relancé par le président de la FAGE qui souhaitait le rencontrer (cf mon message du mois de décembre). Est-ce que tu avais pu traiter ce point ?». Le 27 janvier, il relance:

Bonjour, Je suis désolé de vous relancer à ce sujet mais ce serait bien que je puisse faire un retour au président de la FAGE sur la possibilité ou non qu'il rencontre EM. Je dois le voir mardi soir prochain, date des résultats des élections CNOUS où la FAGE doit officiellement devenir la 1ère organisation étudiante de France en passant devant l'UNEF. EM pourrait peut-être lui adresser un courrier pour le féliciter et lui proposer une rencontre ? Qu'en pensez-vous ?

Le 13 février, il écrit de nouveau:

Bonsoir, j'avoue que c'est assez désespérant mais je suis relancé par le président de la fage qui attend l'appel d'EM. Niveau crédibilité c'est pas terrible, y compris pour moi vis à vis de Jimmy Losfeld. Des nouvelles ? Merci

Julien Blanc répond au groupe : «On a ré ré ré ré lancé. On est bien d'accord avec toi. On essaie de sortir l'artillerie lourde. Il a bien reçu un sms? Allez ce n'est pas le moment de désespérer !»

Le mail est transféré à Quentin Lafay, avec pour objet «ça craint...». Celui-ci répond alors: «Sandro [Martin, conseiller de l'équipe de campagn ndlr] relance le grand chef à plumes !»

Le chargé de programme de l'enseignement supérieur lance alors:

thks. c’est important : on s’en félicitera au moment où on aura besoin d’eux pour passer les réformes...

«Allumer des contre-feux»

En mars, Thierry Coulhon a rencontré le président de la Fage Jimmy Losfeld. Il transfère le résumé de leur échange (rédigé par Jimmy Losfeld, et auquel sont intégrées les remarques de Thierry Coulhon) à Quentin Lafay. Le président de la Fage commence par préciser: «Sur le fond et pour que nos militants ne se retrouvent pas en désaccord avec le projet d’EM, nous avons besoin de plus de garanties». Il écrit ensuite:

nous ne traiterons pas ces questions de façon polémique et nous ne commencerons pas le rapport de forces nécessaire pour faire valoir nos positions avant la présidentielle (malheureusement et/ou heureusement les allumettes s'enflamment vite quand il s'agit des étudiants et de la jeunesse). Qui sait par ailleurs si vous n'aurez pas besoin de la FAGE rapidement pour allumer des contre-feux si la polémique vient de l'UNEF ?



En effet, si la priorité de la FAGE est de faire barrage au Front National, nous ne signerons pas de chèque en blanc aux autres candidats.



Comme toute organisation étudiante par ailleurs, nous avons besoin de marquer notre positionnement vis à vis des autres organisations de jeunesse et d'étudiants. A ce sujet, EM participera-t-il au congrès de l'UNEF ?

«J’en serais étonné», lui répond notamment Thierry Coulhon.

Grâce à ces mails, on constate donc en effet que plusieurs échanges ont eu lieu entre la Fage et l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron.

A noter que ces échanges n'ont pas eu lieu qu'avec l'équipe du candidat en Marche. «J'ai demandé à pouvoir rencontrer chacun des candidats des grands partis, sauf les extrêmes, mais finalement je n'ai pu en rencontrer aucun. Par contre, nous avons rencontré les équipes de campagne de Hamon, Mélenchon, Fillon et Macron», précise à CheckNews le président de l'organisation Jimmy Losfeld... sans que l'on connaisse la teneur de ces échanges.

L'organisation étudiante avait appelé pendant l'entre deux tours à faire barrage au FN sans pour autant donner «de chèque en blanc» à Emmanuel Macron.

Cordialement,

Pauline Moullot