Nous avons reformulé votre question: « Pourquoi interdit-on à certains pays de se doter de l'arme nucleaire alors que d'autres en dispose ? Qu'est ce qui nous rassure tant sur le fait que ceux qui le possedent deja ne vont pas un jour l'utiliser à "mauvais escient". Je pose cette question ici car ailleurs il serait facile de tomber sur une version ultra-complotiste ».

Selon la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), lauréate du Prix Nobel de la paix 2017, neuf pays possèdent l'arme nucléaire dans le monde actuellement avec les arsenals suivants:

États-Unis: 7 700 ogives Russie: 8 500 ogives France: 300 ogives Royaume-Uni: 225 ogives Chine: 250 ogives Inde: 90 - 110 ogives Pakistan: 100–120 ogives Israel. 80 ogives Corée du Nord: moins de 10 ogives

Pourquoi neuf pays ont l'arme nucléaire?

Les neufs pays cités sont les pays, pour lesquels l'ICAN estime qu'ils possèdent des armes nucléaires. Craignant que les Nazis ne mettent la main sur des armes nucléaires, les Etats-Unis vont être les premiers à developper un programme d'arsenal nucléaire et à se servir de ces armes en temps de guerre lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Comprenant la puissance de ces armes, l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine vont développer des programmes pour obtenir cette puissance dans les années 40 et 50. Ces cinq pays sont signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaire (TNP) de 1968.

Souhaitant aussi posséder l'arme de atomique, qui augmente la force de disuasion et permet ainsi de tenir à l'écart des ennemis trop menaçants, d'autres pays vont développer des programmes d'arsenal nucléaire. Parmi eux, on retrouve l'Inde, le Pakistan et Israel (qui a toujours été très discret et ambigu sur son armement). Ces trois pays ont comme point commun de ne pas avoir signé le TNP. Enfin l'ICAN note que la Corée du Nord, qui avait signé le traité mais qui s'en est retirée en 2003, a « un embryon de programme nucléaire ».

En 1968, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaire (TNP) est conclu

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaire est un traité conclu en 1968, alors en plein contexte de la Guerre froide, et ratifié d'abord par les Etats-Unis, l'URSS, le Royaume et une cinquantaine d'autres pays, dont l'Iran. Il engage les états à ne plus se doter de l'arme nucléaire et dans le cas de ceux qui l'avaient déjà à l'époque (USA, URSS, Royaume-Uni, France et Chine) à ne pas aider d'autres pays à l'avoir. Parmi les signataires, on retrouve des pays qui étaient en passe d'obtenir l'arme nucléaire comme la Suède, mais qui ont finalement joué le jeu en renonçant grâce à l'accord.

Si vous ne trouvez pas deux pays qui possédaient déjà la bombe dans cette liste, c'est normal: la Chine et la France (qui dit adhérer au Traité de 1968) ne le ratifient qu'en 1992.

Sur son site internet consacré au TNP, le gouvernement français note qu'il est proche de l'universalité puisque seuls 3 pays (Inde, Pakistan et Israel) ne l'ont pas signé et en résume ses trois piliers principaux ainsi:

des engagements de désarmement : engagement de tous les États à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous contrôle international strict et efficace. des engagements de non-prolifération nucléaire : les États dotés s’engagent à ne transférer d’armes nucléaires à quiconque ; les États non dotés s’engagent à ne pas acquérir d’armes nucléaires et à placer toutes leurs installations nucléaires sous garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). des engagements de coopération sur les usages pacifiques de l’énergie nucléaire.

Ll'Iran fait partie des premiers pays à avoir ratifié le traité. Il s'est donc engagé (et ainsi s'interdit à lui-même) à ne pas développer l'arme nucléaire et à veiller à ce que ses installations puissent être contrôlées par l'AEIA. Ce n'est pas le cas d'Israel, de l'Inde et du Pakistan qui n'ont jamais ratifié le TNP. Seule la Corée du Nord, qui avait ratifié le traité en 1985, s'en est retiré en 2003.

Un Traité sur l'interdiction des armes nucléaires boycotté par les puissances nucléaires

Dans votre deuxième question, vous posez la question du danger que représentent les puissances qui disposent de l'arme nucléaire. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, de nombreux commentateurs ont pris peur que l'imprévisible président américain pète une durite et décide de bombarder les pays qui le contrarie. On se souviendra de ce tweet, où il vantait son bouton plus gros et plus puissant que celui de Kim Jong-Un pour menacer la Corée du Nord...

La surpuissance de certains pays pose problème et justifie votre interrogation sur leur privilège. Pour l'instant, on peut noter l'existence d'initiatives souhaitant interdire définitivement l'utilsation d'armes nucléaires. Comme nous le notions au début de cet article, le Prix Nobel de la Paix a couronné les efforts de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN). Cette même campagne a porté un Traité sur l'interdiction des armes nucléaires aux Nations Unies. Il a été approuvé par 122 pays sur 192 en juillet 2017 à l'ONU. On retrouve principalement des pays de l'hémisphère Sud parmi les signataires puisque les pays membres de l'OTAN l'ont boycotté. À ce jour, il a été ratifié par 9 pays, dont un seul pays européen: l'Autriche en mars 2018.

