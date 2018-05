Bonjour,

Vous faites référence à une passe d'armes entre Sacha Houlié, député LREM, et Elsa Faucillon, députée PCF des Hauts-de-Seine, sur le plateau de LCP, le 7 mai dernier. La discussion autour alors autour des ordonnances Macron, et des accords d'entreprise :

Houlié : «Les travailleurs, on leur fait confiance pour pouvoir négocier dans des branches, ou dans les entreprises des accords qui permettent d'avoir des revalorisations salariales».

Faucillon : «Sacha Houlié, vous avez déjà bossé dans une boîte pour pouvoir dire ce genre de choses ? Quand vous êtes salarié, avec une pression de votre directeur, de votre patron. Vous ne pouvez pas raconter ça».

Houlié : «Il y a désormais à l'Assemblée nationale des gens qui ont travaillé dans le privé. On ne peut pas leur faire ce genre de procès».

Faucillon : «Vous avez certainement été ouvrier, ou salarié...».

Houlié : «J'ai chargé des camions pendant cinq ans, oui, effectivement».

Pour répondre à votre question, nous avons contacté Sacha Houlié. Qui précise qu'il s'agissait, en réalité, d'un job d'été, que son oncle lui avait permis d'obtenir, entre 2004 et 2009, alors qu'il était lycéen puis étudiant. «J'ai travaillé un mois en 2004, et deux mois minimum chaque été entre 2005 et 2009. Je travaillais pour la société de Transports Hersand».

Qu'y faisait-il exactement ? «Je chargeais sur le quai, sur les pallettes, des aliments, des vêtements, des chaussures, et plus rarement des produits chimiques», assure le co-fondateur des Jeunes avec Macron.

Sacha Houlié a par ailleurs travaillé dans le privé, de manière plus continue, mais dans un autre secteur. Il a été avocat à Paris au sein du cabinet Sorba Payrau de 2013 à 2017. Houlié est député LREM de la Vienne depuis 2017.

Mise à jour du 14 mai 2018 à 11h05 : Sacha Houlié n'est plus vice-président de l'Assemblée nationale, contrairement à ce qui était écrit dans une première version.