Bonjour,

Votre question porte sur le règlement du concours de l'Eurovision, dont la finale aura lieu ce samedi 12 mai 2018. Il est disponible sur le site officiel du concours de chant. Sur le point des paroles, on peut y lire en anglais l'équivalent de ceci:

Les paroles et/ou la présentation des chansons ne peuvent porter atteinte ni aux performances, ni au concours, ni à l'Union européenne de radio-télévision. Les paroles, les discours, les gestes de nature politique ou assimilable sont interdits durant le concours de chansons de l'Eurovision. Les insultes tout autre langage inacceptale sont interdits dans les paroles our dans les performances de ces chansons. Aucun message faisant la publicité pour des organisations, des institutions, des causes politiques ou autre, pour des entreprises, des marques, des produits ou des services ne peut être autorisé dans les spectacles et dans l'enceinte de l'Eurovision Song Contest (c'est à dire dans la salle, durant la cérémonie d'ouverture, dans le village de l'Eurovision, dans le centre de presse, etc). Tout manquement à ce règlement peut entraîner une disqualification