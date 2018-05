Bonjour,

Vous faites référence à la phrase suivante issue du documentaire Macron président, la fin de l'innocence, diffusé sur France 3. Emmanuel Macron y déclare:

Les gens qui pensent que la France, c’est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une République dont on ne connaît plus l’odeur et des principes qu’il fait bien d’évoquer parce qu’on s’est habitué à eux et qu’on invoque la tragédie dès qu’il faut réformer ceci ou cela, et qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c’est les 50 euros d’APL, ces gens-là ne savent pas ce que c’est que l’histoire de notre pays."

Vous souhaitez connaître le sens de l'expression "un modèle social qui ne sale plus". Dans le Larousse, on retrouve les définitions suivantes pour saler:

Assaisonner avec du sel : Tu as trop salé la soupe.

Imprégner une denrée de sel, la plonger dans la saumure pour la conserver : Saler du porc.

Familier. Imposer à quelqu'un une sanction trop sévère : Les juges l'ont salé.

Familier. Faire payer un prix excessif : Saler la note.

Effectuer l'opération de salage du cuir.

Répandre du sel sur la chaussée afin de faire fondre le verglas ou la neige.

Bien évidemment, il s'agit d'un sens figuré du verbe saler. L'expression n'est pas nouvelle dans la bouche de Macron. Lors de son discours de Quimper, l'alors candidat déclamait :

C’est l’école de la République qui a fait qu’un instituteur lui a fait confiance, lui a dit « Il faut continuer un peu plus loin » et puis un autre, un professeur de philosophie, qui fait partie de ma propre mémoire, vous imaginez ce que c’est que la République, c’est ça la République, ce n’est pas un mot qu’on envoie à la figure des gens comme un sel qui ne sale plus. La République, ce sont des visages, des gens engagés qui transforment des vies.

On peut y voir aussi une référence au chapitre 5 de l'évangile selon Saint-Mathieu. C'est le fameux sermon de la montagne, où Jésus s'adresse à ses disciples et leur enseigne qu' « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! » et autre béatitudes. Jésus les prévient:

Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la Terre. Mais si le sel ne sale plus, avec quoi va-t-on le saler ? Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors, et les gens le piétinent.

On retrouve ce verset 13 sous d'autres traductions :

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.

ou

Vous êtes le sel de la terre; mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes.

ou bien

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens.

Il y a donc l'idée que le sel n'a plus le goût du sel. C'est à dire qu'il a perdu son essence et son sens. Selon cette acception, Macron s'inquiéterait donc de voir que les termes République et modèle social social ont perdu leur sens et leur grandeur.

Interrogé par Checknews, Sylain Fort, plume de Macron, confirme qu'il s'agit bien d'une référence biblique, mais lointaine... «C'est une référence à cette source, mais indirecte dans la mesure où l'expression est devenue une sorte d'image reçue de la langue française pour définir à la fois la routine et l'usure. Il ne faut pas y voir d'allusion mystique».

