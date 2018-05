Un article intitulé «La drogue des djihadistes est fabriquée par l'OTAN», publié le 5 mai 2018, nous a été signalé par Facebook (1). Dans un français approximatif, le site «Ça doit se savoir» cite un papier de 20Minutes, qui se réfère à une publication de Courrier International. «Des médias officiels considérés comme sérieux par le pouvoir politique», précise le site «Ça doit se savoir», sans toutefois mentionner le fait que les papiers vers lesquels il renvoie datent de 2015.

Plusieurs éléments permettent de penser que l'article de «Ca doit se savoir» est fallacieux.

D'abord, il a plusieurs fois été précisé que le captagon n'est pas «la drogue des djihadistes» - contrairement à ce qu'écrivaient plusieurs médias il y a quelques années.

Au départ, le Captagon était un médicament psychotrope, commercialisé dès le début des années 1960 (interdit en France dès 1995). Aujourd'hui, il s'agit d'une appelation générique pour toute une palette de pilules aux composantes diverses, mais censées permettre d'accroître l'attention ou les capacités physiques de son consommateur. Aucun auteur d'attentat commis en Europe n'avait consommé cette sorte d'amphétamine avant de passer à l'acte. Plusieurs fins connaisseurs du djihadisme estiment que les combattant ne consomment pas (ou très peu) de telles substances, qui auraient même plutôt tendance à être interdites par les islamistes. Le captagon (dans sa version moderne) aurait par contre bien été utilisé en Syrie, pendant la guerre civile – les rebelles et le gouvernement s'accusant mutuellement d'en consommer.

Ensuite, si la Bulgarie a bien été un haut lieu de production de drogues et de captagon, depuis la chute de l'URSS jusqu'à l'entrée du pays dans l'Union européenne, il semble très compliqué d'affirmer que l'Organisation du traité Atlantique nord (OTAN) en a produit dans ses laboratoires.

Quoiqu'imparfaite, la connaissance du marché des stupéfiants permet de cerner ses lieux de fabrication. Les découvertes les plus récentes de laboratoires ont eu lieu au Liban. Mais comme le remarque Laurent Laniel, analyste à l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, dans son rapport «Captagon : déconstruction d'un mythe» (juillet 2017), la Bulgarie était, jusqu'au milieu des années 2000, un haut lieu de la production de cette drogue.

La synthèse d’amphétamine [...] et la fabrication des comprimés avaient lieu dans des pays comme la Slovénie, la Serbie et, surtout, la Bulgarie, bien qu’il soit probable que du captagon ait été dès cette époque fabriqué (synthèse et compression) au Proche-Orient. Une partie de l’amphétamine produite en Bulgarie était envoyée en Turquie, où elle servait à la compression de captagon […] Toutefois, des trafiquants bulgares fabriquaient et exportaient parallèlement des comprimés, souvent via la Turquie voisine. Des liens historiques existent entre les milieux criminels bulgares et turcs dans le trafic de gros d’héroïne vers l’Europe occidentale par la « Route des Balkans ». […] La connexion bulgaro-turque aurait ainsi dominé le trafic de captagon jusque vers le milieu des années 2000.