Impossible, pour l'heure, d'affirmer qu'une jeune femme de 22 ans est décédée, en décembre dernier, suite à une négligence du Samu de Strasbourg. Mais l'enregistrement d'un échange particulièrement choquant entre une opératrice du SAMU et la jeune femme, quelques heures avant son décès, a été publié le 27 avril par un hebdo alscacien.

Voilà ce que l'on sait pour le moment, et ce alors qu'une enquête administrative vient d'être ouverte par le Samu de Strasbourg, après la publication sur le site de l'hebdomadaire alsacien Heb'di d'une enquête intitulée : «Les opératrices du SAMU se moquent de Naomi... La jeune maman décède quelques heures plus tard !».

Dans cet article, publié le 27 avril 2018, figure, en effet, l'enregistrement de l'échange entre le Samu et la jeune femme, quelques heures avant son décès, en décembre 2017.

Dans cet enregistrement, d'une durée de trois minutes, on entend deux opératrices se moquer de Naomi, 22 ans, qui semble alors en détresse, répète qu'elle a mal au ventre et qu'elle va mourir. Voilà un extrait de cet échange :

- Madame, j'ai très mal.

- Oui ben vous appelez un médecin. D'accord ? Vous appelez SOS Médecins.

- Je peux pas.

- Vous pouvez pas ? Vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas...

- Je vais mourir.

- Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde.

Comment le média s'est-il procuré cet échange ? «C'est la famille de Naomi qui en a fait la demande au Samu, comme elle en a le droit, et qui nous l'a transmis», explique l'auteur de l'article, Thierry Hams, contacté par CheckNews. Sur son site, Heb'di, qui vend entre 4 000 et 5 000 journaux papiers par mois selon ce même journaliste, appelle les citoyens à leur transmettre des informations s'ils sont témoins d'un évènement, d'un risque ou d'un scandale.

Dans son article, Heb'di raconte la suite de l'histoire. «La jeune femme de 22 ans arrivera à contacter SOS-Médecins, qui demande au SAMU d’intervenir ! À l’arrivée des secouristes, Naomi est consciente mais son état se dégrade fortement. Son rythme cardiaque baisse de façon inquiétante lors du transfert aux urgences du Nouvel Hôpital Civil (NHC) de Strasbourg».

Naomi décèdera le même jour à 17h30 d'une défaillance multi-viscérale.

Dans un communiqué publié ce 3 mai, mais qui ne figure pas sur son site, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg indiquent avoir pris connaissance de l'article, s'associent à la peine de la famille, et annoncent l'ouverture d'une enquête administrative «destinée à faire toute la lumière sur les faits relatés dans l'article». Contactée par CheckNews, son service de communication affirme que les conclusions de l'enquête seront rendues dans moins de trois semaines.

En attendant, et pour répondre à votre question, impossible de faire un lien direct entre l'appel au Samu et la mort de Naomi. L'auteur de l'article le reconnait : «On n'est pas en mesure de dire si ça aurait pu la sauver, d'arriver une heure plus tôt». D'autant que les rapports médicaux et d'autopsie n'indiquent pas les origines de cette défaillance multi-viscérale.

