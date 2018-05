Bonjour,

Votre question fait référence à l' «agression» du maire de Béziers Robert Ménard, samedi 5 mai, alors qu'il se rendait à une conférence à Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Des appels à la mobilisation contre sa venue avaient été lancés auparavant par les sections locales du Parti socialiste et de La République en marche. Arrivé à la salle, l'élu d'extrême droite a été bousculé et a chu. Il a annoncé avoir porté plainte contre X, et affirme, lundi 7 mai, s'être vu prescrire «une ITT totale de 4 jours, et une ITT partielle de 10 jours pour les blessures reçues».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont estimé que les condamnations de ces violences par la classe politique ont été moindres que lorsque le député de La France insoumise Eric Coquerel était entarté, le 19 avril. Le mouvement royaliste Action française avait alors revendiqué l'action.

Guillaume Tabard, rédacteur en chef et éditorialiste au Figaro, écrivait dès samedi : «Je me trompe où il y a eu plus d'indignation pour la tarte à la crème reçue par Eric Coquerel que pour les coups reçus par Robert Ménard ?»

Christophe Castaner et François de Rugy avaient condamné l'entartage d'Eric Coquerel

Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, et François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, ont condamné l'agression de Coquerel en avril. Cette prise de parole des responsables LREM vaut pour réponse, d'une part à la lettre ouverte de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de l'Assemblée concernant cet événement, et d'autre part à la critique lancée dans l'hémicycle par la députée insoumise Clémentine Autain à l'endroit du gouvernement:

Notre collègue Eric Coquerel, hier soir a été entarté, en se rendant à une initiative. Il se trouve que l'acte brutal a été revendiqué par l'Action française, qui a immédiatement mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Je veux dire, et je profite de la visite du ministre de l'Intérieur [présent d'ans l'Assemblée ce jour-là], que notre inquiétude vis-à-vis des violences qui sont sans cesse répétées, des menaces de mort précises dont ont fait l'objet Christophe Castaner et notre président Jean-Luc Mélenchon, commencent véritablement à nous inquiéter. Nous aimerions que cette Assemblée et le gouvernement prennent en considération la violence extrême et les menaces que ne cessent de proférer des milices d'extrême droite, des groupes d'extrême droite ; et nous avons profondément le sentiment qu'il n'y a pas de prise en considération et de protection organisées par l'Etat pour protéger des élus, des députés, de représentants du peuple et de notre nation française.

Autain et Mélenchon ont pris la parole le 20, le lendemain des faits ; Castaner et de Rugy ont pris position le 21. A notre connaissance, aucune de ces personnalités n'a publiquement condamné les violences subies par Robert Ménard.

Qui a condamné les violences subies par Ménard ?

CheckNews a pu constater, sans prétendre à l'exhaustivité, que plusieurs politiques, notamment de droite et d'extrême droite, ont apporté leur soutien à Robert Ménard après l'altercation de ce week-end.

La députée (et femme de l'intéressée), Emmanuelle Ménard, la présidente du Front national (dont est proche le maire de Béziers), Marine Le Pen, Olivier Monteil, membre du bureau national du FN, Karim Ouchikh, président du groupe d'extrême droite SIEL (Souveraineté, identité et libertés), le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (rallié à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle), mais aussi les Républicains Thierry Mariani et Eric Ciotti (plutôt ouverts à des alliances avec le FN) y sont ainsi allés de leur tweet. A notre connaissance, aucune de ces personnalités n'avait publiquement condamné l'entartage d'Eric Coquerel en avril.

Le 7 mai, soit deux jours après les faits, l'extrême droite n'est plus la seule à prendre la parole pour s'indigner du traitement réservé à Ménard. Sur France Bleu le responsable de la fédération LREM de Gironde «condamne l'agression». Et quoiqu'en «désaccord total avec Robert Ménard et ses idées», le porte-parole de La France insoumise, Alexis Corbière, assure pour sa part ne pas être d'accord «avec le fait qu'il se fasse agresser». Et de conclure: «Ces violences viennent d'une tension générale dans la société.»

En résumé, les condamnations viennent plutôt du courant dont est proche l'intéressé (l'extrême gauche pour Coquerel, l'extrême droite pour Ménard). A ceci près que la majorité semble avoir plus fortement réagi dans le cas Coquerel que dans le cas Ménard.

