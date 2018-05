Bonjour,

C'est en effet ce qu'on pouvait lire dans un statut posté le 24 avril dernier sur le compte officiel de Jean-Luc Mélenchon sur Facebook :

«Sous couleur de nous donner des conseils pour gagner des électeurs ( de quoi je mêle!), la radio de l'Etat par la voix de Thomas Legrand (ex-PS) distille une fois de plus ses calomnies sur nos analyses de la Syrie».

Le leader de la France Insoumise faisait référence à une chronique de Thomas Legrand, le même jour, dans le 7/9 de France Inter. Dans celle-ci, le journaliste estimait que, sur le dossier syrien, Alexis Corbière avait tort de renvoyer dos à dos, et «sans discernement», la parole d'Assad, de Poutine, et celles des ONG, des experts de l'ONU et des chercheurs indépendants spécialisés sur le sujet.

Dans la même chronique, Legrand s'en prenait aussi à Mélenchon :

«Il semblerait que la détestation de l’Amérique de JL. Mélenchon, l’aveugle, l’empêche de voir que la société civile américaine et européenne, le monde associatif et la presse, y ont quand même une liberté d’action supérieure qu’en Russie et que s’agissant d’évènements comme les attaques chimiques en Syrie, il est inconcevable de renvoyer dos à dos les infos russes et celles de la presse occidentales et de toutes les organisations non-gouvernementales».

Pour revenons à votre question. Pour y répondre, nous avons contacté Thomas Legrand, en lui demandant s'il avait un jour été encarté au PS. Réponse du chroniqueur, qui a depuis échangé à ce sujet avec le député : "Jamais. Contrairement à lui".

Bien cordialement,

Robin A.