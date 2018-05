Bonjour,

Au lendemain du comptage indépendant du nombre de manifestants présents à «la fête à Macron» samedi 5 mai réalisé par la société Occurrence pour un collectif de médias, plusieurs insoumis ont dénoncé une proximité entre une salariée d'En Marche et le cabinet d'étude. Captures d'écran à l'appui:

Ces deux captures s'appuient sur des profils de sites de cv en ligne, Viadeo et Linkedin, qui n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs années. Sur le premier, Catherine Avanza n'a pas de photo de profil et compte seulement deux contacts. Sur le second, elle n'a toujours pas de photo de profil et seulement 7 relations.

En réalité, si Caterina Avanza a bien travaillé pour Occurrence c'était il y a plusieurs années. Entre 2006 et 2010 plus précisément, confirme le PDG d'Occurrence Assaël Adary contacté par CheckNews. C'est d'ailleurs indiqué très précisément sur ce profil Linkedin mis à jour. «Caterina n'a plus de relations avec Occurrence depuis 2010», assure-t-il.

Contactée par CheckNews pour confirmer l'authenticité de ces différents profils, Caterina Avanza explique qu'ils n'ont jamais été mis à jour et que le profil Linkedin notant son poste en tant que cheffe de projet pour En Marche est authentique.

Notons qu'Occurrence a déjà fait l'objet de nombreuses critiques, auxquelles nous avions répondu ici.

Cordialement,

Pauline Moullot

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.