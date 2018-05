Bonjour,

La question se pose, en effet. Voilà plus de deux mois que le journaliste Claude El Khal n'est plus apparu sur le plateau du Média.

Sa dernière chronique, le 26 février 2018, avait déclenché une vive polémique. Face caméra, le journaliste, correspondant au Moyen-Orient, avait expliqué pourquoi Le Média ne diffusait pas d'images des bombardements de la Ghouta, où 500 civils venaient d'être tués sous les bombes du régime syrien. Hors de question, selon lui, que le Média participe à une quelconque propagande, qu'elle provienne du régime ou des rebelles.

«Dans un cas comme dans l'autre, quelque soit la version des faits, présenter ces informations non-vérifiées comme des vérités, équivaut à travestir la vérité. C'est pour cette raison que nous avons choisi de ne pas vous montrer aucune des images qui circulent en boucle dans tous les médias», expliquait le journaliste dans le JT du jour.

Plusieurs journalistes et personnalités avaient alors accusé Le Média de faire le jeu du régime syrien, en préférant ne rien montrer. Le directeur régional de l'AFP pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord estimait que les images de la Ghouta relevaient «de l'information, pas du sensationnalisme». Assurant que «toutes les photos que diffuse l'AFP de la Ghouta orientale (et plus généralement de Syrie) sont vérifiées et authentifiées par notre desk d'édition photo, situé à Nicosie, moyennant un travail aussi minutieux qu'indispensable».

Dans la foulée, Noël Mamère avait justifié sa décision de quitter Le Média, notamment pour des «raisons journalistiques en raison de son traitement du conflit syrien».

Pour répondre à votre question, nous avons contacté Claude El Khal, actuellement au Liban. Qui nous a répondu, après quelques minutes de conversation : «Mon absence est indépendante de ma volonté». Il ajoute, s'excusant de faire des réponses «un peu politiciennes, mais qui sont relativement claires» : «Il n'y a pas eu de séparation officielle. pour l'instant, on est dans une espèce de "limbo" [que l'on pourrait traduire en français par "zone grise" - ndr]».

Pourquoi n'est-il plus apparu sur le plateau du Média depuis fin février ? «C'est un média dans lequel j'ai pu m'exprimer, et je crois que la polémique a peut-être refroidi les ardeurs de ses dirigeants», explique, au passé, le journaliste.

Questionnée sur le même sujet, Sophia Chikirou, a d'abord répondu que Claude El Khal était «toujours» au Média. Avant de préciser que le journaliste étant pigiste, «nous n'avons pas de contrat permanent avec lui, mais quand il le souhaite, il peut proposer des sujets».

De son côté, le journaliste affirme avoir, depuis fin février, proposé plusieurs sujets sur la Syrie au Média. Tous refusés ? «Tirez-en la conclusion que vous voudrez».

Bien cordialement,

Robin A.