Depuis le début de la campagne, on entend partout des rumeurs de corruption. Il s’agirait le plus souvent de listes candidates qui proposent de l’argent ou des cadeaux à des électeurs potentiels pour acheter leur vote.

Au cours de reportages sur le terrain, Nawaat a recueilli plusieurs témoignages allant dans ce sens. Par exemple, dans la commune de La Marsa, un habitant nous a confié avoir vu des membres du parti Ennahdha «sonner à la porte des gens pauvres pour leur proposer de l’argent. Eux qui sont dans la misère ne pensent pas aux bénéfices du vote à long terme, ils prennent l’argent car ils en ont besoin». Quelques rues plus loin, une autre habitante accusait Nidaa Tounes des mêmes pratiques : «Des cadeaux, des couffins circulent», nous assure-t-elle.

Nous avons interrogé les divers observateurs de la campagne à ce sujet : pour l’instant, rien n’est avéré. Tarek Garouichi, coordinateur local de l’observatoire Mourakiboun, expliquait à propos de La Marsa, que les pots-de-vin sont très difficiles à prouver: «Même si je vois un don d’argent ou de cadeau, ils vont me dire que c’est un remboursement personnel qui n’a rien à voir avec la campagne.»

«C’est vrai qu’il y a beaucoup de rumeurs de corruption, et il y a d’ailleurs beaucoup d’infractions aux lois électorales», renchérit Bassem Maatar, vice-président de l’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des Élections (ATIDE). Et de confirmer: «Malgré les rumeurs, nous n’avons aucun rapport de corruption pour le moment. Certains le font sûrement mais discrètement, c’est très difficile à détecter». Selon lui, c’est de fait le rôle du citoyen de dénoncer ce genre de pratiques aux instances électorales ou aux associations de la société civile. «Une large partie des infractions signalées concerne la non-déclaration des événements électoraux de la part des listes candidates, précise Bassem Maatar. De sorte que le budget qui y est assorti ne soit pas comptabilisé dans les dépenses de campagne.» Une manoeuvre qui peut aussi permettre de cacher, in fine, des transactions financières douteuses.

Adriana Vidano

A l'occasion des élections municipales en Tunisie le 6 mai, CheckNews s'associe au site tunisien indépendant Nawaat. Les équipes des deux médias répondront à toutes vos questions sur la Tunisie. Posez-les dès maintenant avec le hashtag #CheckNewsTunisie