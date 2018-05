Bonjour,

A notre connaissance, le candidat de Nidaa Tounes à la municipalité de La Marsa et celui d’Afek Tounes à Hammam Sousse ont évoqué dans leurs programmes la possibilité d’un jumelage avec une ville internationale, sans préciser s’il se ferait avec une mairie française ou avec celle d’un autre pays.

De nombreuses villes tunisiennes sont jumelées à des villes françaises, cela donne lieu à diverses formes de coopération entre les deux municipalités.

Par exemple, l’accord de jumelage de la ville de Sousse avec celle de Nice englobe «les domaines de l’échange culturel, du transport, du développement durable et économique et de la gestion des zones côtières ainsi que dans les secteurs touristique et sportif».

Toutefois, sur le terrain, il est difficile de voir l’impact de ces accords sur les populations concernées. Au total, 16 municipalités tunisiennes sont jumelées à des mairies françaises. La municipalité de Sousse est jumelée à la fois à celle de Nice et à celle de Boulogne Billancourt, tandis que Tunis est jumelée à Marseille et a un pacte d’amitié et de coopération avec celle de Paris, depuis 2004.

Malek Lakhal

